Форум театър в Кюстендил поставя важни теми за отношенията между родители и деца, агресията и насилието сред младите хора. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кюстендил организира две форум-театрални постановки на театър „Цвете“ – „Повече няма да ме видиш“ и „А ти какво би направил?“.

Инициативата е част от социално-превантивната дейност на Комисията за учебната 2026/2027 година и е насочена към превенция на рисковото поведение, агресията и насилието сред младите хора. Чрез интерактивния театрален формат учениците ще имат възможност да се замислят върху причините за конфликтите, последствията от определени действия и възможностите за намиране на решения в трудни житейски ситуации.

На 5 ноември 2026 г. от 14:00 часа в голямата зала на Младежкия център ще бъде представена постановката „Повече няма да ме видиш“, подходяща за ученици от 8. и 9. клас и техните родители.

Спектакълът разглежда трудните взаимоотношения между тийнейджърите и техните родители, неразбирателството между поколенията, натрупаното напрежение и причините, които могат да доведат до сериозно отчуждение в семейството. В хода на представлението зрителите са поканени да споделят своите предположения за събитията, довели до конфликта, и да предложат различни решения. Актьорите пресъздават идеите им на сцената, а така историята се развива с активното участие на публиката.

Целта е младите хора и техните родители да погледнат на проблемите от различна перспектива, да потърсят пътища към взаимно разбиране и да осъзнаят колко важни са диалогът, доверието и подкрепата в семейството.

Същия ден, от 17:00 часа, постановката ще бъде представена и пред родители, учители, експерти, граждани и гости на Кюстендил. Поканата е към всички, които имат отношение към възпитанието, развитието и подкрепата на младите хора.

На 12 ноември 2026 г. от 14:00 часа в голямата зала на Младежкия център ще се състои представлението „А ти какво би направил?“, предназначено за ученици от 5. до 7. клас и техните родители.

В центъра на постановката е темата за насилието в училище – проблем, който изисква внимание, съпричастност и активна позиция от страна на цялата училищна общност. Чрез конкретни ситуации и включването на зрителите в развитието на действието се търсят различни начини за реакция и справяне с проявите на насилие. Участниците ще могат да обсъдят какво може да направи човек, когато стане свидетел на агресия, как да подкрепи свой съученик и защо е важно да не остава безучастен.

Особеното при форум театъра е, че публиката не е само наблюдател. Зрителите могат да се намесят в действието, да предложат алтернативно поведение и да проверят как различните решения биха променили развитието на ситуацията. По този начин театралната сцена се превръща в пространство за разговор, споделяне на опит и търсене на практически решения.

И двете постановки са с продължителност 60 минути. Участието е безплатно.

За представленията с ученици е предвидена предварителна организация чрез училищата, съобразена с капацитета на залата.