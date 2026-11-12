Патриарх Даниил участва в храмовия празник на църква "Св. Мина" в Кюстендил

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия по повод храмовия празник на църквата „Св. великомъченик Мина“ в Кюстендил.

Пред храма Негово Светейшество беше посрещнат от Велбъждския епископ Исаак, кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателя на Общинския съвет Димитър Велинов.

В празничното богослужение съслужиха Адрианополският епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир, и Велбъждският епископ Исаак, втори викарий на патриарха и архиерейски наместник на Кюстендилската духовна околия.

В проповедта си патриарх Даниил припомни, че чудесата на свети великомъченик Мина продължават и в наши дни и са свидетелство за Божията грижа към хората. „Господ и светиите бдят над нас и ни помагат в нашите нужди и трудности. Но не бива да се сещаме за Бога само когато сме изправени пред изпитание“, каза той пред миряните.

Патриархът призова трагичните събития да бъдат повод не само за молитва и съпричастност към скръбта на близките, но и за размисъл и духовна равносметка. Той обърна внимание на забързания живот и липсата на ясна духовна посока в обществото.

Храмовият празник тази година премина в атмосфера на духовна радост и молитвена съпричастност към скръбта на близките на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

В края на богослужението беше отслужен трисагий в памет на жертвите на трагичния инцидент.