Кюстендил открива обновения спортен комплекс "Осогово"

Кюстендил дава ново начало на едно от емблематичните места за спорта с официалното откриване на обновения Спортен комплекс „Осогово“! Очаква ни цял ден, посветен на спорта, атлетиката, футбола и хората, които пазят и развиват спортните традиции на града. Обновеният комплекс предлага по-добри условия за подготовка и състезания, нови възможности за младите таланти и амбиция Кюстендил отново да бъде притегателен център за спортисти и отбори от страната и чужбина.

Ето и програмата на празничния ден:

12:00 ч. – Лекоатлетически демонстрации на ЛК „Пауталия“

13:00 ч. – Атлетически турнир „Кюстендил 2026“, организиран от СКЛА „Цвети Кирилова“

17:30 ч. – Представяне на младите футболисти на ФК „Кюстендил“

18:00 ч. – Официално откриване на обновения Спортен комплекс „Осогово“

18:45 ч. – Демонстрационни футболни мачове с участието на отборите ветерани на ПФК „ЦСКА“, ФК „Марек“ и ФК „Кюстендил“

„Осогово“ е място на поколения спортисти, победи и незабравими емоции. Днес продължаваме тази история с нови възможности, обновена инфраструктура и вяра в бъдещето на спорта!

Община Кюстендил кани всички спортни деятели, треньори, състезатели, любители на спорта, жители и гости на града да бъдат част от празника.

Очакваме ви на 17 октомври на стадион „Осогово“!