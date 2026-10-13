Кюстендил с послание в зелено за Европейския ден на донорството! В знак на съпричастност към каузата на донорството на органи, тъкани и клетки, сградата на Регионалния културен институт – Кюстендил заблестя в зелена светлина.

Зеленото е символ на надеждата, новия живот и благодарността към всички донори и техните семейства, които с решението си дават най-ценния дар – шанс за живот.

Националната информационна кампания под мотото „Споделяме живот“ се провежда по инициатива на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В нея се включват общини, университети и културни институции от цялата страна, които чрез символичното осветяване на знакови сгради в зелено изразяват своята подкрепа към каузата на донорството.

✨ С този жест Кюстендил се присъединява към посланието, че донорството е акт на човечност, съпричастност и обич към живота. То дава надежда на хората, които чакат трансплантация и на техните близки, за които тя може да бъде единствен шанс.