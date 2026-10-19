Община Кюстендил предприема оформяне на короните и укрепване на 8 вековни чинари съгласно експертни предписания. Оформянето на короните и укрепването на осем вековни чинари в Кюстендил ще бъде извършено съгласно индивидуални експертни предписания, изготвени след обследване и фитосанитарна оценка на всяко дърво. За всеки от чинарите е изготвена отделна експертиза, която определя необходимите мерки съобразно конкретното му състояние.

В периода 19–23 октомври 2026 г. Община Кюстендил ще изпълни предписаните дейности за осемте дървета от вида Platanus orientalis (източен чинар), разположени в района на Чифте баня и Обредния дом в града.

Целта е да се подобри безопасността в района, да се ограничат потенциалните рискове и да се полагат необходимите грижи за запазването на вековните дървета. Дейностите ще бъдат съобразени с експертните заключения и препоръките за всяко отделно дърво.

Всички заинтересовани граждани могат на място да се запознаят с експертните предписания, въз основа на които ще бъдат извършени дейностите.

Работата ще се осъществява с използване на автовишка и въжени системи за достъп, при спазване на изискванията за безопасност и добрите практики за опазване на дърветата и околната среда.

Община Кюстендил призовава гражданите да проявят разбиране и повишено внимание в районите, в които ще се извършват дейностите, и да спазват временните ограничения за достъп.

С тези действия общината продължава грижата за опазването на вековните чинари като ценно природно наследство на Кюстендил, съчетавайки необходимите мерки за безопасност с отговорното поддържане на дърветата.