Крадци ограбват олимпийците в Париж

Крадци във Франция ограбват по-богатите федерации на Игрите в Париж. Бандитите от Париж и околността се радват на възможността лесно да се сдобият със скъпите вещи и екипировка на едни от най-добрите атлети в света.

Вчера (24.07) футболисти от националния отбор на Аржентина споделиха, че са им били откраднати лични вещи. Играчът Тиаго Алмада бил ограбен преди първия мач на „гаучосите“. Футболистите се оплакват още и за това, че са им липсвали лични вещи като бижута и часовници след мача.

Подобен казус има и австралийският отбор по колоездене. Той се оплака, че микробусът му е бил разбит още при пристигането му в Брюксел. „Кенгурата“ са били ограбени преди дори да успеят да стигнат до Париж. Сред откраднатите вещи са масажната маса на физиотерапевта на отбора, пари и екипировка. Благодарение на проследяващите устройства, които някои вещи са имали, повечето от тях вече са намерени.

ОЩЕ: Защо олимпийците ще спят на картонени легла?

BREAKING:



The Australian cycling team had a bad start of the Paris Olympics.



After landing in Brussels, they had their van broken into and all their belongings stolen



The Olympics are a great opportunity for local criminals to take advantage of the increased number of visitors pic.twitter.com/lH3DcmMOvX