Скръбна вест! Легенда в борбата почина само на 44 години

Легендарната японска състезателка по борба Хитоми Обара си отиде от този свят едва на 44-годишна възраст. Скръбната вест съобщиха медиите в родината ѝ в петък. Тя е златна медалистка от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. в категория до 48 кг за жени и осемкратна световна шампионка. Беше директор в Японската федерация и само преди месец беше назначена за треньор на женския национален отбор.

Обара спечели шест световни титли в категория до 51 кг за жени между 2000 и 2008 г. под моминското си име Сакамото, но загуби от Саори Йошида в опит да влезе в отбора на Япония в категория до 55 кг за Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. Тя се оттегли след това разочарование, но се завърна на тепиха и свали категория до 48 кг в опит за Олимпийските игри в Лондон.

UWW is deeply saddened by the passing of 2012 London Olympic gold medalist and eight-time world champion Hitomi OBARA 🇯🇵



