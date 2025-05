Скръбна вест! Отиде си емблематична футболна легенда

Камерунската футболна легенда Еманюел Кунде е починал на 68-годишна възраст, съобщават от местната федерация. Той бе част от два исторически отбора на "лъвовете", които дебютираха на световни първенства през 1982 и след осем години станаха първите африканци на четвъртфинали. Централният защитник ще бъде запомнен с решаваща дузпа на финал срещу Нигерия, а две години по-късно се разписа и при драматичната загуба с 2:3 срещу Англия.

Former Cameroon International Emmanuel Kunde has passed away at the age of 68.



A two-time @CAF_Online AFCON winner in 1984 & 88, Kunde also played in the 1982 & 1990 World Cups.



A robust & astute defender, Kunde is Cameroon's fifth most capped player & 9th top goalscorer. pic.twitter.com/uAMajeiWg8