Ужасно! Убиха бивш световен шампион

Бившият световен шампион в скока на височина Жак Фрайтаг почина едва на 42 години. Тялото на някогашния елитен спортист беше намерено захвърлено край гробище. Състезателят по лека атлетика беше изчезнал безследно, а сега се твърди, че е намерен мъртъв с огнестрелни рани.

Южноафриканецът не се радваше на бляскав живот след края на спортната си кариера, по време на която завоюва златен медал на Световното първенство в Париж през 2003 година. Той е един от малкото планетарни шампиони за юноши, младежи и възрастни. Според медийни публикации обаче впоследствие Фрайтаг е развил зависимост към наркотиците.

За последно пенсионираният атлет е видян на 17 юни, когато според майка му се е качил в колата на непознат мъж. Оттогава никой не го е виждал жив. Окървавеното тяло е открито във вторник следобед с множество огнестрелни рани до гробището Зандфонтейн в Западна Претория, предават колегите от bTV.

Rest in Peace to the greatest South African High Jump Jacques Freitag.



What a sad story for such a great athlete who contributed so much to South African athletics and world athletics. @GaytonMcK can we please help him out with some fundraising for his funeral. pic.twitter.com/S0w2lvGigS