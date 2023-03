Верстапен тръгна по шампионски, триумфира за първи път в Гран При на Бахрейн

Макс Верстапен стартира по отличен начин състезанието, като успя да запази лидерската си позиция. Пилотът на Ферари Шарл Льоклер излезе втори, след като изпревари с меките гуми другият състезател на Ред Бул – Серхио Перес. В хода на надпреварата Верстапен започна да трупа сериозна преднина на Льоклер.

В средата на състезанието Серхио Перес най-накрая успя да задмине пилота на Ферари и да си върне втората позиция. Той стори това след спирането за първи завой на 26-ата обиколка. Мексиканецът излезе на 13,9 секунди зад Верстапен. Малко по-късно Льоклер влезе за втори път в бокса, за да се върне на пистата четвърти – зад двамата пилоти на Ред Бул и Фернандо Алонсо.

„Биковете“ реагираха на момента и в 34-ата обиколка Серхио Перес влезе в бокса за смяна на гуми. Същото стори и Фернандо Алонсо. Само два тура по-късно и Верстапен влезе в питлейна, като след отлична работа на механиците, излезе на 12,6 секунди пред неговия съотборник Перес. В 41-ата обиколка Ферари остана със само един автомобил на пистата. Шарл Льоклер загуби мощност и спря между завои 13 и 14, което наложи излизането на виртуална кола за сигурност.

