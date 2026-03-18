Близо 3300 гласа изпратиха 15 групи към полуфиналите на "Голямото Rock междучасие"

Вече са ясни 15-те участници, които продължават към полуфиналния етап на конкурса за ученически и млади банди "Голямото Rock междучасие". Те бяха избрани чрез гласуване на публиката в платформата https://winwin.bg/, като общо 3249 души дадоха своя вот, определяйки групите с най-висока подкрепа.

Предстоят три концертни вечери, в които полуфиналистите ще се изявят на живо пред публика в София:

На 19 март (четвъртък) в Кино "Аура" от 18:00 ч. ще се изявят Ekstaz; Nexvs; Freakdale; Сапфир; Funeral Rites; Графит и Дом.

На 22 март (неделя) в НМА "Проф. Панчо Владигеров" от 18:00 ч. ще се представят Reality X; You Died Yesterday; Монера; Rebels и Розет.

На 23 март (понеделник) в Американски колеж от 18:00 ч. ще свирят Drifting Justice; Dusk in December и Loaded Dice.

Входът за всички концерти е свободен, а групите очакват подкрепата на публиката на живо.

На финала ще се класират 6 групи. Създателите на конкурса – Димитър Кърнев и Александър Обретенов, ще дадат възможност на публиката в периода от 23 до 27 март отново да избере три от групите, които ще продължат към финала, чрез гласуване на официалния сайт на конкурса. Останалите три банди ще бъдат определени от професионално жури. Димитър Кърнев ще има правото еднолично да даде "уайлд кард" на една допълнителна група, която също ще се класира.

Големият финал на "Голямото Rоck междучасие" ще се състои на 29 март в Club Mixtape 5.