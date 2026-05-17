Александър Пулев обеща: Нормални надценки на храните от 20 до 35%

На ниво правителство се създава звено, което цели да координира контролни органи и регулаторни органи. Те си запазват независимия профил и поведение, регулаторите ще се активират, така че мощно да подкрепят българските производители и българските потребители. Това каза по БНР вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той обясни, че с мерките си за овлядяване на цените, правителството търси ефект от нормални надценки от 20 до 35%, както е в Европа. Вицепремиерът заяви, че ще очаква резултати от контролните органи и от регулаторите всяка седмица, както и че всеки един сигнал, който е подаден ще се разглежда в това звено. Друго основно направление в това звено ще бъде създаването на един център по компетентност, който ще цели всяка седмица да изчислява справедливата пазарна цена.

Справедливата цена не е обвързваща

Тази цена не е обвързваща, а показва пред веригите, пред бранша и пред българския потребител какви трябва да бъдат цените на основните хранителни продукти в отсъствието на спекула, когато няма нелоялни търговски практики и когато се заложи една нормална надценка, която е валидна в цяла Европа - от 20 до 35 процента в зависимост от хранителната група и продукт, а не 130 процента.

Още: Обратен ефект, или никакъв: Божидар Божанов за мерките на правителството за цените

Снимка БГНЕС

Това категорично не е допустимо и от тази гледна точка премиерът със сигурност е дал правилното послание, цялата изпълнителна власт сме в пълна подкрепа

Трябва да се спазват правилата независимо дали говорим за малък, среден бизнес или за голяма международна верига, която има армия от лобисти, която исторически е притискала до голяма степен българските производители, подчерта Пулев.

Не сме във война с веригите

Не сме във война с веригите, във война сме с нелоялните търговски практики, каза вицепремиерът. Ние сме се обявили като правителство, като партия - “Прогресивна България", една мощна подкрепа за българския производител, правила, които да важат за всички, ще работим неуморно в тази посока и няма да се огънем пред натиск отвътре или отвън, каза още Пулев и декларира решителност този ангажимент към българските граждани да бъде изпълнен.

Още: Засега само на едро: Спад в цените на основните храни

Пулев обясни, че правителството не цели изкривяване на пазара, а преодоляване на пазарната аномалия и пазарния дефект. “Ние искаме да виждаме пазарни цени с нормална надценка, която е справедлива, която е в рамките на 20 до 35 процента, това е доказано емпирически от статистиката в Европа в индустрията, а не 130 процента, това е духът на внесените в Народното събрание законодателни промени."

33 нелоялни търговски практики

"Искаме да заложим правила, които важат за всички, искаме българският потребител да плаща нормални пазарни цени“, каза още той. “Ние не искаме социална отговорна дейност от веригите, живеем във демократична структура и държава, искаме веригите да спазват правилата“, допълни той.

Още: "Търговските вериги прекалиха": И земеделският министър се оплака от цените

Пулев обясни още, че се цели веригите да не слагат три пъти по-високи цени и надценки спрямо поведението им на местните пазари, както и отношението на веригите към българския гражданин, към правителството да е същото каквото е към собствените им акционери.

От тази гледна точка са дефинираните 33 нелоялни търговски практики, които са в сърцето на законодателната им инициатива, като по думите му това са 33 начина, чрез които веригите системно мачкат българския производител, допълни вицепремиерът.

Още: След среща с Радев: Производителите искат таван на надценките и по-нисък ДДС