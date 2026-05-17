Бойко Борисов: Нито една от мерките на Румен Радев няма да сработи (ВИДЕО)

Мерките на Радев няма да сработят. Таван на цените няма да проработи, контролът на надценките - също. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на семинар на структурите на ГЕРБ-Пловдив във Велинград за пакета от законодателни мерки срещу високите цени на стоки и услуги, които „Прогресивна България“ предложи. Борисов попита кога януари месец българите са яли ягоди, малини и къпини. „Естествено, че цената им е висока, производството им е много енерегоемко“, допълни той.

По думите му изобщо не е нормално тези скъпи продукти да се дотират от данъците на хората. „Като излязат продуктите от градините на хората, цените ще се регулират сами“. „Истинската причина за поскъпването е в горивата. Гледам, че се взимат заеми с 4,5-4,6% лихви, което значи, че точно младите хора днес ще платят огромни лихви в милиарди евро в следващите години. Ето защо ние 12 години давахме "постна пица", но дефицитът ни беше 0%. Това трябва да опитаме да обясним. Не, че не е могло и тогава да взимаме заеми и да раздаваме", обясни лидерът на ГЕРБ.

"От декември ги слушаме да говорят за цени. Нали щяха да ги намаляват, да връщат лева, всичко щеше да се успокои? И народът повярва. Сега вече глаголът се смени - ще ги овладяваме, няма да ги намаляваме. Да видим какво ще овладеят", коментира той.

„Нямам охрана, не ме страх“, посочи Борисов за решението охраната му от НСО да бъде свалена. "Имаше много спекулации с охраната. Когато бях главен секретар, най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Сега се упражняват по моето име", коментира той.

"Получил съм най-големите награди - на Италия, на Франция, на Испания. Това с отпаднала необходимост ли е? Ако нещо се случи, политическо е. Всичко останало съм го правил за закона, за България. Няма секретна служба в света, когато чуят Бойко Борисов, да стават на крака", допълни лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов поздрави певицата Дара за победата ѝ на "Евровизия". По думите му, ако залите не са били построени по време на неговото управление, няма къде да бъде опънат червения килим за посрещане на изданието на конкурса през 2027 г.

