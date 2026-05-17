Бойко Борисов: Нито една от мерките на Румен Радев няма да сработи (ВИДЕО)

17 май 2026, 17:01 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мерките на Радев няма да сработят. Таван на цените няма да проработи, контролът на надценките - също. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на семинар на структурите на ГЕРБ-Пловдив във Велинград за пакета от законодателни мерки срещу високите цени на стоки и услуги, които „Прогресивна България“ предложи. Борисов попита кога януари месец българите са яли ягоди, малини и къпини. „Естествено, че цената им е висока, производството им е много енерегоемко“, допълни той.

По думите му изобщо не е нормално тези скъпи продукти да се дотират от данъците на хората. „Като излязат продуктите от градините на хората, цените ще се регулират сами“. „Истинската причина за поскъпването е в горивата. Гледам, че се взимат заеми с 4,5-4,6% лихви, което значи, че точно младите хора днес ще платят огромни лихви в милиарди евро в следващите години. Ето защо ние 12 години давахме "постна пица", но дефицитът ни беше 0%. Това трябва да опитаме да обясним. Не, че не е могло и тогава да взимаме заеми и да раздаваме", обясни лидерът на ГЕРБ.

"От декември ги слушаме да говорят за цени. Нали щяха да ги намаляват, да връщат лева, всичко щеше да се успокои? И народът повярва. Сега вече глаголът се смени - ще ги овладяваме, няма да ги намаляваме. Да видим какво ще овладеят", коментира той.

„Нямам охрана, не ме страх“, посочи Борисов за решението охраната му от НСО да бъде свалена. "Имаше много спекулации с охраната. Когато бях главен секретар, най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Сега се упражняват по моето име", коментира той.

"Получил съм най-големите награди - на Италия, на Франция, на Испания. Това с отпаднала необходимост ли е? Ако нещо се случи, политическо е. Всичко останало съм го правил за закона, за България. Няма секретна служба в света, когато чуят Бойко Борисов, да стават на крака", допълни лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов поздрави певицата Дара за победата ѝ на "Евровизия". По думите му, ако залите не са били построени по време на неговото управление, няма къде да бъде опънат червения килим за посрещане на изданието на конкурса през 2027 г.

Елин Димитров
