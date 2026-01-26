Най-трудната песен на Led Zeppelin (ВИДЕО)

Когато една група е имала толкова огромно влияние върху музикалната индустрия, можем да се обърнем назад и да разгледаме какво, от своя страна, е било то. За Led Zeppelin голяма част от стилa им идва от блуса, който групата прави по-тежък чрез добавяне на хард рок елементи. Тази уникална комбинация им придава звучене, което за мнозина е ненадминато и до днес.

Като поемат добре познат жанр и му придават свой уникален почерк, Led Zeppelin развиват стил, който е лесно достъпен – нещо ново, но не толкова различно, че хората да не могат да се свържат с него. В комбинация с музикалните способности на всеки член на групата това винаги е рецепта за успех.

Още: Scorpions отново в България през 2026 г.: 60 години рок история на живо!

В същото време обаче, дълбоката им връзка с блуса е и проблем. Да, групата има разпознаваем звук, но той произлиза от жанр, който се основава силно на живи изпълнения и импровизация. Поради това записването на някои от песните им се оказва трудно – групата има проблеми с метричните структури и с фиксирането на коя версия на импровизацията да пресъздаде.

Поради тази причина една песен, с която Led Zeppelin се борят при записите, е вече класическата "Since I’ve Been Loving You". Тя влиза в изпълненията им на живо преди въобще да се обмисли записването ѝ, а когато идва време да я запише, групата не може да я изпълни перфектно.

На живо е едно, на запис - съвсем друго

При изпълненията на живо бандата има лукса да допуска грешки. Те могат да удължават песента, да експериментират и да опитват различни моменти на напрежение и интензитет. При запис на лента обаче този лукс изчезва и всичко трябва да е перфектно. Това не е проблем за песни като "Whole Lotta Love" или "Immigrant Song", които следват строга структура, но със "Since I’ve Been Loving You" импровизационният характер затруднява групата.

Още: Робърт Плант от Led Zeppelin за "Мистерията на българските гласове“: Истинско небесно преживяване

В крайна сметка решението е да запишат цялата песен на живо, вместо на отделни части. Единствената допълнителна обработка, която се чува, е солото на Джими Пейдж, което той леко променя, за да звучи по-добре.

Несъвършенствата са част от митовете около песента. Много групи могат да свирят блус, но малцина могат да го накарат да звучи живо в студиото. Решението на Zeppelin да запазят първия запис напомня, че понякога "правилната" версия е просто тази с най-много истина в нея.

Фонът в блуса и силната зависимост от импровизация без съмнение са допринесли членовете на Led Zeppelin да станат майстори на инструментите си. Това им помага за успеха, но също така доведе до трудности, тъй като записът на много от песните им представлява огромно предизвикателство за студиото, пише БГНЕС, цитирайки "Far Out".