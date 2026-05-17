Обратен ефект, или никакъв: Божидар Божанов за мерките на правителството за цените

17 май 2026, 12:28 часа 513 прочитания 0 коментара
Има риск да се постигне обратен ефект с мерките, свързани с цените, предлагани от правителството на Румен Радев. В най-добрият случай ефектът ще бъде никакъв. Това каза по БНР депутатът от “Демократична България“ и съпредседател на партия “Да, България“ Божидар Божанов: "Ние не подкрепихме мерките на "Прогресивна България" за овладяване на цените, имахме гласове "въздържал се" и то не малко, защото отчитаме необходимостта от мерки, свързани с цените и разбираме проблема, виждаме, че цените растат. Държавата трябва да предприеме някакви мерки, за да облекчи този ръст, но рискът е с тези мерки да се постигне обратен ефект или, в добрия случай, да няма никакъв ефект. Когато кажеш на бизнеса, че ще го натовариш с още регулация и глоби, което пък отваря корупционен риск, той си казва, че е по-добре да вдигне цените, за всеки случай".

Ще подкрепят част от мерките

"Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изключително важен инструмент за гарантиране на конкуренцията, а конкуренцията е единственият дългосрочен инструмент, който може да свали цените.

Всички опити за тавани на цени и надценки, които в Европа са пробвани, са се проваляли и са имали обратен ефект - Унгария и Гърция са такива примери. Така че част от мерките ще подкрепим и ще предложим и наши".

Божанов напомни, че във връзка с високите цени на горивата от ДБ са предложили временно премахване на биокомпонентата, което да намали цената.

Ролята на държавата е да гарантира честни условия на пазара и честна конкуренция, подчерта той.

За съдебната реформа

По повод промените в Закона за съдебната власт, Божанов каза, че това не е заявяваната съдебна реформа, но е част от продължаващо усилие, което трябва да има парламентарна подкрепа:

"Ние сме внесли законопроекти, ще внесем още, свързани със законодателния процес. .Ако се намери мнозинство за подкрепа на тези правилни неща, за които сме настоявали 10 години, това е награда, а не повод за ревност, че ПБ са активни по тази тема".

По думите му в правилата за избор на членове на ВСС трябва да е ясно какво да се изисква:

"Моралът не може да се обективира, но конкретни проверки, например, за имуществото на кандидатите - трябва да се провери дали е купувано на данъчна оценка, т.е. укривани са данъци, както и дали отговарят доходите им отговарят на имуществото.

Няма да гласуват за котки в чувал

Добре е да се знае имало ли е подслушване спрямо тези кандидати, с каква цел е било то и дали не са събрани компромати. Участие в тайни организации на магистрати е добре да се знае и предварително, освен че те са длъжни да го декларират.

За котки в чувал няма да гласуваме. Ще направим изслушване, ще направим проверки и ще вземем своето решение за конкретните хора".

Все още няма с нас разговори за мнозинство от 160 гласа за избор на парламентарната квота на ВСС, каза той.

"Няма да сваляме поглед от корупционните схеми и завладяването на държавата. Това като опозиция няма да допуснем. Ако се върви в правилната подкрепа, подкрепяме, но ако се затварят очи за такива неща - ние сме там", заяви още народният представител от ПГ на ДБ.

Спасиана Кирилова Редактор
