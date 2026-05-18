Още преди две години: Илиана Раева предсказва триумфа на Дара (ВИДЕО)

18 май 2026, 11:48 часа
"Няма друга звезда на нашия дансинг като Дара. Това момиче е докоснато от Бога! В теб има толкова талант, такава сила, толкова много можеш! Ти си Бродуей! Но ако ти не станеш световна звезда - Дара, покорила света! - ти си провалила своя живот! Когато Господ те е надарил с такъв талант, ти трябва да му се отдадеш и да се отпускаш тогава, само когато спиш. През всичкото друго време искам да работиш за своя талант."

Това емоционално послание отправя Илиана Раева към победителката в Евровизия 2026 Дара още пред две години по време на Дансинг старс. Раева е изключително развълнувана и екзалтирана от представянето на Дара. Изглежда нейните думи са оказали необходимия ефект върху българската звезда. 

Припомняме, че на 18 май 2026 г. Дарина Йотова, известна с артистичното си име Дара извърши исторически подвиг, спечелвайки международния конкурс Евровизия. Нейната уникална песен Bangaranga бе безапелационния победител с огромна разлика пред останалите участници. Прези финала в събота президентът на Българската федерация по художествена гимнастика използва личния си профил във Фейсбук, за да коментира успеха на Дара буквално минути след класирането ѝ на финал. "Браво, Дара! Смело напред, талантлива Разкошотия! Обичам те! Респект към всички българи, които гласувахте тази вечер!", написа Илиана Раева във Фейсбук.

Евгения Чаушева
