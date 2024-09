Кание Уест обяви новия си албум (СНИМКА)

Кание Уест разкри, че скоро ще излезе новият му албум "Bully". Новината той загатна по време на специално събитие в Китай. На публиката рапърът каза: "Скоро излиза новият ми албум. Казва се "Bully", а тази песен се казва "The Bully and the Beast". Смята се, че въпросното парче е останало от работата му предишния му албум "Donda".

Още: Кание Уест отваря собствено порностудио

Потвърждението

Часове след обявяването в своя официален Instagram акаунт Кание Уест сподели снимка от концерта и написа просто "BULLY". Все още не е ясно точно кога ще се появи албумът

По-рано този месец Уест изнесе безпрецедентен концерт в Китай, който предизвика истински фурор.

Още: The Cure пуснаха нова песен след 16 години творческа пауза (ВИДЕО)