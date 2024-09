The Cure пуснаха нова песен след 16 години творческа пауза (ВИДЕО)

Групата The Cure записа нова песен след 16 години пауза, съобщи АП. Парчето "Alone" дебютира в радиошоуто на BBC 6. Британската група обяви и предстоящото излизане на нов албум със заглавие "Songs of A Lost World", който трябва да се появи на пазара на 1 ноември тази година. The Cure споделиха част от новата песен в социалните мрежи и предизвикаха огромна радост сред многобройните им фенове.

Дългогодишна творческа пауза

Последното турне на групата беше по повод албума "4:13 Dream" от 2008 г. През 2019 г. The Cure обявиха пред сп. "Rolling Stone", че са записали 19 нови песни и планират нов албум. Издаването на компилацията обаче се отложи с няколко години, припомня БТА.

