Кание Уест изнесе първи концерт в Китай (ВИДЕО)

Американският изпълнител Кание Уест изнесе първия си концерт в Китай на 15 септември и предизвика истински фурор. Шоуто му бе обявено само дни преди самата дата, а в първите минути от пускането на билетите в продажба, 42 000 вече бяха купени.

Концертът на Кание се проведе на стадион Wuyuan River в Хайнан, Китай, а феновете на Уест пееха екзалтирано всяко негово парче.

Incredible. Kanye West had his first ever show in China last night to a cheering audience. It was announced just days earlier, and sold out over 42K tickets within the first few minutes.pic.twitter.com/UTvN0zyRGw