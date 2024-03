KOVACS, SELAH SUE и BULGARIAN CARTRADER се присъединяват към SOFIA LIVE FESTIVAL 2024

Афишът с имена расте и тези на SHARON KOVACS, SELAH SUE и BULGARIAN CARTRADER се нареждат до вече обявените ATMOSPHERE, DJ SHADOW, DUB FX, Жлъч/Григовор/Гена и Heptagram.

Това накратко означава, че на 21-ви, 22-ри и 23-ти юни 2024 г. на Арена София (Колодрума) в Борисовата градина ще има чудесно музикално разнообразие - реге, хип-хоп, поп, соул, дъбстеп и още много други, за които тепърва ще научаваме.

Повече за изпълнителите

SHARON KOVACS започва да прави музика още от ранна възраст, вдъхновена от певици като Betty Davis, Etta James и Тина Търнър. През 2014 г. тя издава първото си ЕР "My Love" и успехът ѝ не закъснява. Със синглите "My Love" и "Diggin", а и дебютния ѝ албум "Shades Of Black" влиза в класациите на 36 държави, достигайки до Топ 10 в Германия и стигайки до първото място в родината ѝ Нидерландия. Следват 60 милиона гледания в YouTube, договор за модел с Viva Paris, голям брой награди, множество участия в големи фестивали и подгряващ изпълнител на концертите на Роби Уилямс.

Фотограф: Lisa Klappe

KOVACS също така печели престижната награда EBBA и участва във фестивали като Glastonbury и Sziget. Понякога оприличават гласа ѝ на този на Grace Jones или Macy Gray, към което тя никога не се е стремяла, но искрено я ласкае.

Нейният втори албум "Cheap Smell" е един от най-откритите, честни и вдъхновяващи албуми на бъдещето на соула за десетилетието. Подобно на дебюта си, в него тя се стреми да намери позитивното в най-трудните обрати в живота. Заедно с наградения продуцент, писател, инженер, музикант и програмист Jonathan Quarmby, KOVACS работи по своя трети албум "Child of Sin", в който записва едноименния сингъл в дует с вокалиста на Rammstein Тил Линдеман.

Невероятната загадка KOVACS е готова да внесе нова музика в света, а всяко нейно изпълнение на живо е уникално!

SELAH SUE е завладяващ артист, получил международно признание. Известна е със своя прочувствен глас и подход към музиката, който пренебрегва всякакви жанрови граници. Израснала в малко белгийско село, тя се утвърждава като един от най-надеждните млади таланти и си извоюва уникално място на световната музикална сцена, черпейки вдъхновение от реге, соул и фънк. Музикалното пътуване на SELAH SUE е белязано със смелото експериментиране на различни стилове, което е видно в албумите "Reason" (2015) и "Persona" (2022). Тя е работила с известни артисти като Patrice, J Cole, Farhot, Childish Gambino, Damso и TOBi, но също така със своя характерен глас и стил има принос и участва в парчета на TOKiMONSTA, Marcus Miller и DJ Fresh vs Diplo.

Фотограф: Zazzo

Вече на 32 години, SELAH SUE стана символ на впечатляващо оживената в момента белгийска сцена (заедно със Stromae, Angèle, Lous и The Yakuza). С албума "Persona", който ще имаме удоволствието да чуем на живо по време на SOFIA LIVE FESTIVAL, талантливата изпълнителка бележи ново артистично начало, като същевременно остава вярна на същността си с изключително характерния си глас, окъпан в топла душа с прекъсващи се блусови пукнатини. Слънчевият тон на гласа ѝ приютява всички личности на харизматичната певица, като се започне с нейния оптимизъм, нейната експлозивна енергия и нейните трескави бързания, способни да вдигнат цяла тълпа, но също и нейната зрялост, срамежливост, нейните интимни опасения или нейния хипнотизиращ чар. Следвайки известната максима на Сократ "Познай себе си", SELAH SUE най-накрая успя да намери баланса си и да продължи напред в света, вървейки към светлината, със сигурни крака и по-спокойна от всякога.

И тази година ще имаме изключителното удоволствие да видим на сцената на фестивала неповторимия BULGARIAN CARTRADER, който направи истински фурор на миналогодишното издание. Българинът, който само за година покори стотици сцени в Европа, спечели сърцата на хиляди меломани, бе отличен с една от най-престижните награди в музикалния свят - Music Moves Europe 2024, и издаде мини албума "Soul Is The Price". За блестящия талант и уникалното творчество на BULGARIAN CARTRADER няма нужда да се говори, а трябва да се чуе и види.

Снимка: Sofia Live Festival

От билетите "Early Bird" на цена от 99 лв. са останали само 100 броя. След изчерпване и на втората вълна промоционални билети, редовната цена ще бъде 140 лв. за тридневен пас. Продажбата на еднодневни билети ще стартира на 1-и май и цената им ще бъде 75 лв.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook и Instagram.