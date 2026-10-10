Кралете на хип-хопа са мъртви. Да живее A$AP ROCKY!

Ще бъда болезнено откровен.

Хип-хопът от десетилетия не е четири елемента. Не е дори пет, шест или седем. Хип-хоп музиката отдавна е еволюирала от микса "емсийнг-брейкденс-диджеинг-графити" в лайфстайл на глобално ниво, бързораждащ звезди от галактическа величина и също толкова бързо свалящ ги от небосклона, за да бъдат заместени от нови.

Някои се задържат там, други - не. Раким Атълстън Мейърс, познат със стилизирания си псевдоним A$AP Rocky, e от третата категория - онези, които не само са част от рапа. Той е от онези, които пишат неговата история.

Фотограф: Стоян Стоянов

Рапър, продуцент, актьор, дизайнер, модел, съпруг на Риана, номиниран за "Грами", многократен носител на наградата "BET" и човек, взривил снощи столичната зала "Арена София" като част от турнето "Don’t Be Dumb World Tour", промотиращо едноименния му четвърти студиен албум. Да, времето минава неусетно бързо - сякаш беше вчера, когато чухме дебюта му "Peso" и се чудехме какви са тези ембиънт семпли, с които новоизгряващата звезда се заиграва в бийта си. Това рязко рязко увеличи популярността на клауд рапа с неговите спокойни тонове, релакс ноти и в крайна сметка довело до революция в културата, издигнала на споменатия по-горе небосклон имена като Lil B, Bones и, разбира се, героя на деня A$AP Rocky.

Аудио-визуално пиршество. Така бих описал това, което се случи снощи в залата, ако трябва да опиша накратко как беше концертът. "Накратко" обаче не е начинът. Начинът е друг.

Фотограф: Стоян Стоянов

Дали поради обявените от организатора в последния момент технически проблеми, или поради типичното за съвременна рап суперзвезда закъснение, Rocky ударно разтърси претъпканата до краен предел зала. Разтърси я мощно и накара всяко присъстващо джен зи да усети онази тръпка от първия досег с любимия си музикален изпълнител; накара го да се слее със звука и да го научи, че най-хубавото в рап отношение тепърва предстои. Точно час след обявеното начало A$AP Rocky превърна появата си в България в най-мащабния хип-хоп концерт у нас досега – с ефектно влизане сред публиката, импровизиран SWAT екип и хеликоптер в реален размер, висящ над сцената, от който рапърът промотира новия си албум. "Grim Freestyle", "Trunks", "HIGHJACK" с Моби, макар и без Моби на сцената, плюс химна "А$АP Forever" бяха подгряването, с коетo Rocky започна своето шоу. Сред публиката. Сред хиляди екзалтирани младежи с бели фланелки, които само час по-рано не бяха предполагали, че ще станат част от цялостната хореография на своя идол. И никой, нито един от тях дори, не си и помисли да попречи на това, което се случва.

Фотограф: Стоян Стоянов

И след като загря, Rocky премина следващото ниво. Качи се на втори висящ от тавана хеликоптер, за да покаже защо "Don’t Be Dumb" е албумът-обединител на поколенията. Да, залата беше пълна с младежи, техните родители и тук-там някой милениъл за цвят (и вдъхновение на младите), но как може да премине такова събитие, без да бъдат погалени сетивата на старата школа? Ударните "SWAT Team", "Helicopter", "Stole Ya Flow", "Order Of Protection" и "Whiskey (Release Me)" в екстазиращ микс между пироефекти и сценична мъгла накараха dirty-те аудиофили да отделят минутка, за да поръчат албума на физическо копие, след което продължиха да подскачат в синхрон, без да им пука за болките в коленете. Продължи и Rocky, вече на осеяната със сутиени сцена, съвсем като рок звезда. Или като крал. Или като Бог. Защото "Praise da Lord" може и да бъде един от най-разпознаваемите му хитове, обединител на генерациите. Такъв обединител са и "Sundress" и "F**kin’ Problems" и като такива ги почувствахме и ние, които тайничко искахме да сме по-млади, поне с малко.

Слушал съм на живо Ice Cube, Snoop Dogg, Lil Lon, Public Enemy, Sean Paul и кой ли още не, преминал през родна територия, и нито един от тях не беше правил такъв спектакъл. Свикнал съм на подобни събития да послушаме в повече българското подгряване, да се насладим на порядъчното закъснение на рап звездата и да си тръгнем след няколко от най-големите хитове. Този път обаче се случи другото. Другото, за което само сме слушали, че се случва на хип-хоп концерти. A$AP Rocky показа как се прави. В близо двучасовото шоу никой не си погледна нито веднъж часовника след началото. Никой не предположи, че Rocky ще накара публиката в мошпита да прави лицеви опори, коремни преси и да припява "Riot", "Brand New Guy", "Punk Rocky" в един глас, допълващ слялата се в едно душевност на хилядите в залата. Никой не предположи, че ще успее да види себе си на екрана зад сцената, заснет от неспиращите своя полет дронове и допълнителни хеликоптери. И именно това беше магията – въпреки видяното досега от турнето в социалните мрежи и YouTube.

Фотограф: Стоян Стоянов

А най-хубавото е, че след снощи вече нищо няма да бъде същото. Летвата е вдигната и очакванията оттук нататък ще бъдат безкомпромисно високи. Защото публиката вече знае какво заслужава и няма причина да плаща за посредственост - за концерти, в които изпълнителят, отегчен и от себе си, и от хората пред сцената, да отбива номера с набързо сглобена конструкция и претупан сетлист, преди да се завърне към безплатния алкохол в бекстейджа. Оттук нататък без компромиси. И с много спомени за A$AP Rocky, или поне до следващата му поява у нас.

Автор: Данаил Найденов