Вокалистът на Coldplay с важно предупреждение към всички двойки на концертите им (ВИДЕО)

Крис Мартин - вокалистът на Coldplay, отправи закачливо предупреждение към посетителите на последния концерт на групата след драмата с камерата за целувки, възникнала по време на предишното им шоу по-рано през седмицата. В събота, 19 юли, 48-годишният певец и групата му изнесоха концерт на стадион "Кемп Рандал" в Медисън, щата Уисконсин. Излизането бе първото представяне на Coldplay в рамките на световното турне Music of the Spheres World Tour след участието на групата на стадион Gillette във Фоксбъро, Масачузетс, в сряда, 16 юли, когато мъж и жена се прочуха с извънбрачната си връзка, след като бяха заснети и показани на големите екрани на стадиона.

По време на концерта на Coldplay на 19 юли Мартин се погрижи да представи частта от изпълнението пред камерата. "Бихме искали да поздравим някои от вас в тълпата", каза Мартин, докато публиката му избухна в радостни възгласи и смях. "Начинът, по който ще направим това, е да използваме нашите камери и да покажем някои от вас на големия екран". Следва отново смях: "Затова ви моля, ако не сте се гримирали, направете го сега."

По-късно фенът, заснел видеото с предупрежението от Крис Мартин, написа в X, че по време на тази част от шоуто в залата са били показани "нула двойки".

По време на злощастния концерт, случил се преди няколко дни, мъж и жена - които не бяха идентифицирани по време на шоуто - реагираха, след като бяха видени заедно на големите екрани на стадиона. Мартин се подигра с момента в реално време, като заяви: "Или имат връзка, или просто са много срамежливи", заяви той.

Meme of the day: Coldplay concert camera catches cheating CEO on big screen



During a Coldplay concert in Boston, the livestream camera accidentally caught a tender moment between Andy Byron, CEO of U.S. tech company Astronomer, and the company’s head of HR, Kristin Cabot.



All… pic.twitter.com/TlcodY9CCv