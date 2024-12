Легендата KRS-One с концерт в София през април

Легендата на хип-хопа KRS-One ще има концерт в София на 12 април 2025 г. в клуб "Mixtape 5". Новината обикаля интернет пространството от няколко дни и кара всички фенове на тази музика да тръпнат от вълнение за срещата с една от най-емблематичните фигури не само в американския, но и в световния хип-хоп. Това не е първо гостуване на KRS-One в България, но концертът му със сигурност ще бъде разпродаден.

Какво да очакваме?

Още: Чакаме Lord of the Dance за два спектакъла през 2026 г.?

С класики като "Sound of da Police" и "MC’s Act Like They Don’t Know", KRS-One представлява същността на хип-хопа направо от Златната ера, с послания, които са толкова мощни и днес, колкото бяха и тогава. Това не е просто концерт – това е движение. Влез в Храма!

Хип-хоп в най-чистата му форма: Легендата KRS-One идва в Европа с Temple of Hip Hop Tour. Като архитект на Boom-Bap и една от най-важните фигури в културата, "Учителят" въплъщава знание, осведоменост и автентичност като никой друг.

Билетите вече са в продажба и най-верните фенове на KRS-One са се сдобили с ценните хартийки. Местата са ограничени спрямо капацитета на клуба, в който ще се състои концертът. Детайли за събитието: Дата: 13 април 2025 г., Място: Club Mixtape 5, София, Билети и информация: www.Krs.Latfro.com, www.Eventim.bg, www.Bilet.bg.

Още: SPICE Music Festival 2025 обяви нови звезди в програмата си (СНИМКИ)