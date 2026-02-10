Metal Weekend с Dødheimsgard и Kampfar на 13 и 14 юни в клуб "Маймунарника"

Авангардните Dødheimsgard и легендите на норвежкия паган блек метъл Kampfar идват за първи път в България! Те са хедлайнери на Metal Weekend, който ще се проведе на 13-и юни (събота) и 14-и юни (неделя) в клуб "Маймунарника", топ откритата лятна концертна локация на София. Норвежките хедлайнери на двата дни Dødheimsgard и Kampfar ще представят специално подготвени дълги сетове.

Още: Twisted Sister отлагат световното си турне и отпадат от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

Първа визита в страната ни ще отбележат и ко-хедлайн групата на първия ден – пронизващите с прецизност блекари от Австрия Theotoxin. На плаката са и викинг блек метъл бандата Ereb Altor от Швеция и епик дуум формацията Isole също от Швеция, като двете споделят общи членове. Лайн-ъпът на събитието се допълва от родната мелодик дуум/дет сила Embrace By Dark.

Ето и разпределението на групите по дни:

13.06.2026 г., събота

1. Dødheimsgard (NO) - Avant-garde/Black/Industrial Metal

2. Theotoxin (AU) - Black Metal

3. Embrace By Dark (BG) - Melodic Doom/Death Metal

14.06.2026 г., неделя

1. Kampfar (NO) - Pagan/Black Metal

2. Ereb Altor (SWE) - Viking/Black Metal

3. Isole (SWE) - Epic Doom Metal

Metal Weekend е изградил лайн-ъпа си с уважение към широката метъл сцена и нейните поджанрове, като звученето и сценичното присъствие на шесте банди ги отличават от общия поток. Те са обединени от един общ белег - автентичност.

Още: ROSES OF THIEVES подгряват MYRATH на 17 април

Кои са те?

Dødheimsgard (DHG): Трудно е да се опише техният авангарден стил и експерименталната им артистична натура, а и не е нужно. Блек метъл, индъстриъл синтезатори, футуристични абстрактни визии... и една енигматична фигура на предна линия – тази на вокалиста, китарист и текстописец Yusaf "Vicotnik" Parvez. DHG са "от друг свят".

Theotoxin: Острието на съвременната блек метъл сцена, набралата популярност и солидно концертно досие банда впечатлява с особено агресивното си звучене и изключително интензивни изпълнения на живо. Ключови елементи в стила им са бързите "бласт бийтове" (blast beats), които им спечелват определения като "блек/дет метъл хибрид", и прецизните скоростни китари.

Още: Гръцките симфо-дет титани Septicflesh с ексклузивен концерт с оркестър и хор в Античен театър, Пловдив

Embrace By Dark: Банда, чиято история тръгва от 1995 г. и върви успоредно с култовото име на родния ъндърграунд Desolate, чиито членове създават и EBD. Концепцията на EBD се доразви през годините, а основата остава мрачна атмосферична музика със запомнящи се мелодии и емоционални вокали.

Kampfar: Сформирани през 1994 г., Kampfar са сред основоположниците на норвежкия паган блек метъл. Те отбелязаха три десетилетия на сцена и тържествата по повода вървят през 2026 г. под надслов: Three Decades of True Norse Black Metal. Техните корени са в безкомпромисния норвежки блек метъл и скандинавската традиция, с които изграждат стила си – уникална смесица от ледената суровост на блек метъла с фолклорни мелодии, вдъхновени от норвежката природа и митология. Специфичният им облик се дължи на техния "езически" (pagan) дух, фолклорни елементи и мощния, суров вокал на фронтмена Dolk.

Още: Специален концерт на Moonspell със симфоничен оркестър в Пловдив!

Ereb Altor: На преден план излизат техните епични и дуум (doom) влияния. Те са често сочени като естествено "поели щафета" от Bathory и пазещи наследството им. Епични и митични, тяхното вдъхновение идва от тъмните гори на Hälsingland, населявани от (зловещи) същества от древни скандинавски легенди като (женският) горски дух/владетел Skogsrået... Стилът им е блек, напоен с величествен "викингски" фолк…

Isole: Шведските дуум метъл ветерани вече са гостували у нас през 2017 г., също както и Ereb Altor. Основните членове Daniel Bryntse и Crister Olsson са движещата сила и зад проекта EA. Isole предлагат богати меланхолични хармонии и тежки, смазващи китарни рифове, съчетани с прогресивни елементи, а вокалите са преобладаващо чисти и на места груби/дерящи се (growls). Често биват сравнявани с пионерите в жанра Candlemass и Solitude Aeturnus.

Билетите (единични - за всеки ден и комбиниран двудневен билет) са в продажба от днес, 10-и февруари, в мрежата на Eventim. За повече и актуална информация следете Фейсбук събитието тук.