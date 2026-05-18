Бъдещето на "Евровизията" беше заложено на карта: С победата на България EBU избегна политически кошмар

С победата на България EBU избегна политически кошмар. Около тази теза се обединяват редица западни медии в коментара си за това, че DARA спечели тазгодишната "Евровизия".

Бъдещето на "Евровизията" беше заложено на карта

Пропалестинските протести пред виенската зала "Щатхале", с изискан музикален фестивал вътре – така можеше да протече конкурсът за песен на "Евровизия" през 2026 г. Докато гласуването на публиката не постави Израел на първо място. И изведнъж бъдещето на "Евровизия" беше заложено на карта. Това пише немският "Шпигел".

Дойде гласуването на зрителите, което изстреля Израел на върха на класирането с 342 точки. Израел, чиито военни действия в Газа и Ливан хвърлиха "Евровизия" в може би най-сериозната му криза до момента. Израел, на който, ако спечели, догодина ще бъде позволено да бъде домакин в Тел Авив или Йерусалим с непредвидими последици за целия конкурс.

Това би разрушило и без това привидно крехкия имидж на шоуто. Окончателно би утвърдило конкурса като политически обременена културна сила.

Това състояние на безтегловност продължи очно 7 минути. Когато най-лошото тепърва предстои, 7 минути могат да изглеждат като вечност. Вече не ставаше въпрос за това кой ще спечели. Вероятно ставаше дума за самото съществуване на "Евровизия".

В тези 7 минути това беше най-политизираното издание на конкурса за всички времена.

Италия, Норвегия, дори фаворити като Финландия или Австралия не успяха да застрашат лидера. Едва в последната секунда България успя да изпревари Израел.

Тежестта, която падна от сърцата на организаторите в този момент, сигурно е предизвикала умерено земетресение. Каквото и да означава "бангаранга", вероятно от тук нататък ще се превърне в синоним на "на косъм беше".

"Евровизия" избегна кошмарен сценарий, след като България победи Израел

България спечели конкурса за песен на "Евровизия 2026" в събота, побеждавайки Израел в драматична вечер във Виена, помрачена от бойкот на няколко държави, пише от своя страна "Политико".

България спечели с 516 точки и ще бъде домакин на състезанието през 2027 г. DARA, която представи България с жизнерадостната "Bangaranga", беше първа както в гласуването на журито, така и на публиката. Израелецът Ноам Бетан с песента "Michelle" се класира втори с 343 точки в напрегнат финал.

70-ото издание на емблематичния песенен конкурс беше помрачено от противоречия около участието на Израел, което накара 5 държави да бойкотират събитието, потапяйки "Евровизия" в най-дълбоката си, и продължаваща, политическа криза от години.

Страните, които не участват тази година (Испания, Ирландия, Холандия, Словения и Исландия), заявиха, че решението им се дължи на войната на Израел в Газа, предизвикана от нападението срещу Израел от страна на бойци на "Хамас", и произтичащата от нея хуманитарна криза.

В събота демонстранти преминаха през Виена в знак на протест срещу включването на Израел в конкурса, скандирайки "Бойкотирайте Израел, бойкотирайте Евровизия" и "Не трябва да има сцена за геноцида".

По-късно в събота вечер, отделен протест срещу участието на Израел доведе до арестуването на 14 души, потвърди полицията във Виена. Полицията заяви, че лицата са били арестувани, защото не са свалили маски, които са прикривали самоличността им.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), който организира "Евровизия", многократно е подчертавал, че конкурсът за песни не е политически и че всеки радио- и телевизионен оператор, членуващ в EBU, който спазва правилата на EBU, има право да участва.

"Евровизия" е "аполитична", но е "толкова голямо събитие, че има политическо въздействие", заяви заместник-генералният директор на EBU Жан Филип дьо Тендър пред POLITICO.

Тази година EBU промени системата за гласуване след предположения, че израелското правителство е повлияло несправедливо на резултатите от миналата година чрез масова кампания за гласуване. Израелският национален радио- и телевизионен оператор KAN отрече тези твърдения.

Прикри ли победата на България най-големия провал на EBU, свързан с израелската пропаганда досега?

България предизвика шока на десетилетието на "Евровизия" и по този начин, според критиците, страната неволно е спасила EBU от това, което мнозина вече бяха нарекли "геноциден срам", пише електронното издание lgbtq music chart.

В продължение на месеци активисти обвиняваха EBU, че отказва да разбере как допускането на Израел до участие в състезанието се разглежда като част от по-широка държавно-пропагандна кампания. И след като 5 държави бойкотираха тазгодишния конкурс в знак на протест, гневни гласове настояват, че е "много тъжно", че EBU все още упорства.

Но нощта прие драматичен обрат, когато България грабна първата си победа на Евровизия. Дара, националната суперзвезда, нажежи залата с експлозивния си химн "Bangaranga", осигурявайки си историческа победа с 516 точки.

И все пак, зад блясъка и конфетите, политическата буря не отшумява. Критиците сега открито поставят въпроса дали "Евровизия" и нейният организатор EBU са станали финансово зависими от Израел чрез главния спонсор на конкурса Moroccanoil. Партньорството беше подписано за първи път през 2019 г. и влезе в сила през 2020 г. - годината, в която "Евровизия" беше отменена заради пандемията. След това партньорството беше подновено за неопределено време.

Според активисти изглежда, че ако спонсорът има достатъчно пари, EBU изглежда е готов да пренебрегне дори продължаващ геноцид, докато Израел продължава да заема централно място на платформата на "Евровизия". Тези критици са категорични в своята гледна точка - глобален музикален празник, засенчен от обвинения в политически компромиси, селективна отговорност и корпоративно влияние.

Но поне за една вечер обаче победата на България промени историята. Триумфът на Дара даде на феновете нещо, което да празнуват, въпреки че по-широкият дебат около справедливостта на "Евровизия" се засилва все повече.