Twisted Sister отлагат световното си турне и отпадат от Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

Днес стана ясно, че заради здравословни проблеми на вокала Dee Snider, Twisted Sister отлагат световното си турне, което трябваше да мине и през България като част от фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley. От мениджмънта на Twisted Sister споделят: "За съжаление Twisted Sister отменят турнето си по повод 50-годишнината. Поредица от здравословни проблеми на вокала Dee Snider налагат отмяната на планираните концерти, започващи на 25 април в Бразилия и продължаващи през лятото. Бъдещето на Twisted Sister ще бъде определено през следващите няколко седмици. Очаквайте новини".

With Regrets, Twisted Sister Cancels 50th Anniversary Celebration Performances Due to the sudden and unexpected... Posted by Twisted Sister on Thursday 5 February 2026

Dee Snider допълва, че животът му, изпълнен с легендарните агресивни изпълнения, е оставил следи върху тялото и душата му. Неизвестно за обществеността (досега) Dee Snider страда от дегенеративен артрит и през годините е претърпял няколко операции, само за да може да продължи да се изявява, като успява да изпълни само по няколко песни наведнъж, изпитвайки болка. В допълнение към всичко това, Dee наскоро е разбрал, че интензивността, с която се е посвещавал на работата си, се е отразила и на сърцето му. Той вече не може да преминава границите на rock n’roll яростта, както е правил десетилетия наред. Dee Snider споделя: "Не познавам друг начин да правя рок. Идеята да забавя темпото е неприемлива за мен. По-скоро бих се оттеглил, отколкото да бъда сянка на предишното си аз". Както казва безсмъртният Dirty Harry: "Човек трябва да познава границите си." За съжаление, Dee Snider вече познава своите.

"Пожелаваме бързо възстановяване на Dee Snider, който остави своята следа на Midalidare Rock In The Wine Valley по време на първото ни издание през 2017 година. И за нас тази новина е шокираща, но започваме работа по намирането на достоен хедлайнер, който да замести Twisted Sister", споделят организаторите от Midalidare.

След обявяването на новия хедлайнер притежателите на еднодневни билети ще имат един месец, за да ги върнат от мястото им на закупуване или да ги запазят без нужда от презаверяване. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на https://midalidarerock.bg.