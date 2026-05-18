DARA: Успях да хвана енергията на публиката и да бъда проводник на Господ

Много е рано за сметки, тепърва трябва да се наспя добре, за да осмисля какво се случи на "Евровизия" 2026. Аз успях да се насладя тотално на този момент - на сцената, толкова добре и толкова спокойна. Успях да хвана енергията на публиката и да бъда проводник на Господ. Това сподели пред bTV победителят на "Евровизия" 2026 DARA.

Тя обясни, че е добре, чувства се спокойно. Много съм щастлива и съм благодарна, добави DARA.

Не съм проронила още нито една сълза

"Аз още не съм проронила нито една сълза за победата си, защото нямах време да се отпусна и в момента, в който спечелихме, не осъзнавах, че печеля. Всичко е като на сън", каза тя.

DARA посочи още, че се е чувствала на мястото си във Виена. Почувствах се във вкъщи и за една секунда не се почувствах странно, неудобно, отбеляза тя.

DARA сподели, че "Евровизия" е като олимпиада и е тренирала по осем часа на ден, за да успее.

