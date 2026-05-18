Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

DARA: Успях да хвана енергията на публиката и да бъда проводник на Господ

18 май 2026, 9:21 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
DARA: Успях да хвана енергията на публиката и да бъда проводник на Господ

Много е рано за сметки, тепърва трябва да се наспя добре, за да осмисля какво се случи на "Евровизия" 2026. Аз успях да се насладя тотално на този момент - на сцената, толкова добре и толкова спокойна. Успях да хвана енергията на публиката и да бъда проводник на Господ. Това сподели пред bTV победителят на "Евровизия" 2026 DARA. Още: Бъдещето на "Евровизията" беше заложено на карта: С победата на България EBU избегна политически кошмар

Тя обясни, че е добре, чувства се спокойно. Много съм щастлива и съм благодарна, добави DARA.

Не съм проронила още нито една сълза

Още: Дразни ме, че смятаме, че не можем да постигнем нещо

"Аз още не съм проронила нито една сълза за победата си, защото нямах време да се отпусна и в момента, в който спечелихме, не осъзнавах, че печеля. Всичко е като на сън", каза тя. 

DARA посочи още, че се е чувствала на мястото си във Виена. Почувствах се във вкъщи и за една секунда не се почувствах странно, неудобно, отбеляза тя. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

DARA сподели, че "Евровизия" е като олимпиада и е тренирала по осем часа на ден, за да успее. 

Още: "Ние можем. Победата не трябва да е нещо невероятно и фантастично“: DARA след победата в Евровизия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия DARA Евровизия 2026 Евровизия 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес