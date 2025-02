Floor Jansen от Nightwish идва на Midalidare Rock in the Wine Valley

Floor Jansen се присъединява към Midalidare Rock In The Wine Valley 2025. Вокалистката на Nightwish ще видим в последния ден на фестивала, 13 юли, когато ще сподели сцената с "кралицата на метъла" DORO и легендата Alice Cooper. В този ден концерт ще има и шведската симфонична пауър метъл група Twilight Force. Припомняме, че тази година Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 11 до 13 юли.

За Floor Jansen

От финландската зала на славата и фронтдама на мултиплатинената Nightwish до After Forever, един от пионерите на симфоничния метъл, Floor Jansen се радва на голям национален и международен успех. Гласът ѝ надхвърля границите на жанровете, позволявайки ѝ да изнася изпълнения, които намират отзвук сред публиката далеч извън метъл сцената.

Соловата кариера на Floor стартира експлозивно през 2019 г., когато завладява Нидерландия с майсторското си изпълнение на "Фантомът от операта" в телевизионното шоу "Beste Zangers". Същата година тя е удостоена с престижната награда Dutch Pop prize, с която се признава значителният ѝ принос към холандската поп музика. Обявяването на първото ѝ самостоятелно турне предизвиква безпрецедентен интерес, като билетите (~18 000) се разпродават за по-малко от 24 часа.

През октомври 2022 г. Floor е диагностицирана с рак на гърдата. След успешна операция тя бързо се завръща на сцената с Nightwish за европейското им турне, като изнася два разпродадени концерта в Ziggo Dome в Амстердам. Това е пример за нейната издръжливост и непоколебима отдаденост на музиката.

През март 2023 г. излиза дебютният солов албум на Floor "PARAGON", последван от разпродадено турне в Нидерландия, Германия, Швейцария и Австрия. Забележително е, че Floor започва това турне, докато е бременна с втората си дъщеря Луси.

С над 1,5 милиона последователи в социалните мрежи и фенклуб от над 8000 членове, Floor продължава да вдъхновява. Способността ѝ да предизвиква дълбоки емоции чрез изпълненията си и забележителният ѝ диапазон в различните музикални стилове я утвърдиха като една от най-универсалните и уважавани вокалистки на своето поколение.

Floor е родена на 21 февруари 1981 г. в Goirle, понастоящем живее в Швеция със съпруга си Hannes van Dahl, барабанист на Sabaton, и двете им дъщери Фрея и Луси.