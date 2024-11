Почина един от членовете на Bee Gees

На 78 години почина Колин "Смайли" Питърсън - оригиналният барабанист на прочутата група Bee Gees. Новината бе разпространена от Facebook страницата на трибют групата "Best of The Bee Gees" на 18 ноември. В публикацията не се казва каква е причината за кончината на Питърсън.

"С натежали сърца съобщаваме, че скъпият ни приятел Колин "Смайли" Питърсън си е отишъл от този свят. Той обогати живота ни и свърза групата ни с любов, грижа и уважение. Не сме сигурни как бихме могли да продължим без неговата искряща усмивка и сърдечно приятелство. Обичаме те, Кол. Почивай в мир", се казва в текста.

Кой е Колин "Смайли" Питърсън

Като един от оригиналните членове на Bee Gees, Колин "Смайли" Питърсън участва в записването на четири албума и някои от хитовите парчета на групата, включително "Massachusetts", "To Love Somebody" и "Words". Питърсън се присъединява към Bee Gees, когато братята Гиб се преместват в Лондон през 1966 г.

Снимка: Getty Images

Питърсън е роден в Австралия и учи в едно училище с Бари, Робин и Морис Гиб, макар и да са в различни випуски. Уменията на Колин на барабаните помагат на Bee Gees да добият световна слава. "Не бях най-техничният барабанист, но си мисля, че понякога това беше положителното. Защото, когато имаш ограничения, започваш да мислиш креативно.", казва Питърсън през 2022 г. в интервю за The Strange Brew Podcast. През 1969 г. Питърсън напуска групата и формира Humpy Bong.

Bee Gees през 1967 г., снимка: Getty Images

В края на земния си път Колин "Смайли" Питърсън е част от трибют групата "Best of the Bee Gees", пише изданието "People".

