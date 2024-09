Reverend Beat-Man пристига за специален концерт за Деня на София

Reverend Beat-Man - създателят на легендарния рокендрол лейбъл Voodoo Rhythm Records (Берн, Швейцария) и one man band №1 в света, пристига у нас точно десетилетие след първата си визита в София – отново по покана на "Аларма Пънк Джаз". След концерта му ще има специално лайв техно-рейв-пънк афтърпарти със сънародниците му Serotonine.

Концертът ще се състои на 17 септември 2024 г., в 21:00 ч. в клуб "Сингълс" (НДК, вход А4).

Непосредствено преди концерта (както вече стана традиция) от 19:00 ч. на терасата пред "Сингълс" (по инициатива на Daydreaming Records & Books) ще звучи музика от Voodoo Rhythm Records – групи и артисти от величината на The Dead Brothers, The Pussywarmers, King Automatic, Hipbone Slim, Movie Star Junkies, Mama Rosin, Thee Butchers Orchestra, Jerry J. Nixon, Bob Log III... и някои по-нови като Goblin Shark, Angry Zeta, The Budget Boozers – въобще, един безкраен списък от ъндърграунд герои, без чието творчество дяволската музика би била далеч по-малко дяволска.

Музиката на Reverend Beat-Man

Снимка: Аларма Пънк Джаз

Примитивен рокендрол & госпъл-блус-траш, сюрреалистичен подход към темата за кръвосмешението, без оглед на резултатите. Вътрешни диалози с Дявола & покаяние под отблясъка на швейцарско джобно ножче. Еinstürzende Neubauten с привкус на Бил Хейли и Робърт Джонсън... Надали съществуват думи, които да опишат съприкосновението с музиката на Reverend Beat-Man. И не, тук не става дума просто за един странен и страшен човек със свещеническа якичка, налудничав поглед и още по-налудничави истории, претворени в двуминутни хитове. Тази музика си има послание. И ако трябва да цитираме самия Бийт-Ман, обяснението е кратко: "Бих премахнал алчността, собствеността, омразата и парите. И бих ги заменил с повече любов и рокендрол...".

Reverend Beat-Man от Брен, Швейцария, по паспорт Бийт Целер, известен в миналото и като Lightning Beat-Man (ПовелителяТ на wrestling rock’n’roll-a), фронтмен на легендите The Monsters (с които беше и в София полуинкогнито само преди година), барабанист на Die Zorros и създател на най-важния траш-госпъл-блус-рокенрол лейбъл в Европа Voodoo Rhythm Records, пристига в София точно 10 години след първия си концерт у нас (и тогава - по покана на "Аларма Пънк Джаз") - директно за Деня на София!

Снимка: Аларма Пънк Джаз

Тази седмица излезе новината, че през ноември - месец след концерта в София, на Reverend Beat-Man ще бъде връчена и Наградата за културни постижения на Кантона Берн. А ето какво казват за музиката му някои любими съвременни рокендрол герои:

"За мен има само един Преподобен... и това е Бийт-Ман" – Dead Elvis (Нидерландия)

"Rev Beat-Man е отвъд емоционалното поле на съществуването и физически той е монумент на тотална концентрация на мистична енергия и озарение от силата на рокендрола" – Human Trash (Бразилия)

"Бийт-Ман: Един човек, един барабан, една китара, един ГЛАС, 10000 причини да промиете душата си и да го последвате в Ада!" – King Automatic (Франция)

След Негово преподобие – около 23:00 ч. – на сцената ще излязат и неговите сънародници - есид-техно-рейв-пънк триото Serotonine – за пълнометражен (лайв афтър / афтър лайв) концерт, който ще продължи до след полунощ, както са обещали.

БИЛЕТИ има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/9054349726 и на касите на EasyPay. В момента са по 30 лв. През уикенда ще станат по 35 и на входа на клуба преди концерта ще са по 40, ако въобще са останали, тъй като местата в "Сингълс", както знаете, са само 180, предупреждават организаторите.