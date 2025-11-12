Стефан Еленков сред отличените в Pollstar’s 2025 Impact International: UK/Euro Honors

Стефан Еленков, основател и изпълнителен директор на Fest Team, е сред имената, включени в тазгодишната класация Pollstar’s 2025 Impact International: UK/Euro Honors - едно от най-престижните признания в световната музикална индустрия. Изданието Pollstar е водещият глобален източник за анализ и новини от лайв сектора, а ежегодният му списък Impact International отличава личности, които променят индустрията чрез визия, устойчивост и принос към културното развитие на своя регион.

В класацията за 2025 г. са включени едва няколко представители от Източна Европа, като това е първото българско име, което получава подобно признание. На специална церемония в Лондон на 11 ноември Pollstar събра водещи професионалисти от цял свят, за да почете приноса на хората, които стоят зад най-големите турнета, фестивали и иновации в глобалната концертна индустрия. Сред отличените, заедно с българския промоутър, бяха легендарният Barrie Marshall, основател на Marshall Arts и дългогодишен промоутър на Paul McCartney, Elton John и P!NK, Harvey Goldsmith, продуцентът зад историческите Live Aid и Live 8, както и Rod MacSween, основател на ITB Agency и агент на имена като Pearl Jam, Guns N’ Roses и Aerosmith.

"За мен това е знак, че България вече се възприема като част от голямата европейска концертна карта. Радвам се, че Fest Team успява да постави страната в разговор за иновации, устойчивост и нови пазари в музикалния бизнес", коментира Стефан Еленков. В публикацията си Pollstar го описва като двигател на промяната в региона и човекът, който превръща България в притегателна точка за световни артисти.

Само през 2025 г. Fest Team организира успешни стадионни концерти на Guns N’ Roses, Enrique Iglesias и Robbie Williams, както и изданията на фестивалите HILLS OF ROCK и Spice Music Festival, които продължават да растат с всяка година. Сред предстоящите събития на Fest Team през 2026 г. са концертите на Eros Ramazzotti и Iron Maiden в София, чисто новият фестивал PHILLGOOD в Пловдив с участието на The Cure, Gorillaz и Moby, новото издание на HILLS OF ROCK, HILLS Be4 денят и концертите на The Clutch и Chris Isaak.

В публикацията на Pollstar Еленков коментира реални предизвикателства в сектора като липсата на специализирани зали, растящите разходи за продукция и бюрократичните пречки, но подчертава, че именно тези трудности са направили екипа му по-гъвкав и изобретателен: "Понякога се налага да превръщаме спортни съоръжения в концертни зали или да строим временни конструкции, но точно това ни направи по-креативни и устойчиви."

Fest Team продължава да работи активно по създаването на модерна музикална инфраструктура у нас, както и в развитие на артистични таланти чрез новата компания Fest Management, която цели да открива и подкрепя артисти с потенциал за международна сцена.

Присъствието на Стефан Еленков в Pollstar’s 2025 Impact International: UK/Euro Honors е безспорен знак за нарастващата роля на България в европейския концертен бизнес, който се развива с темпове и амбиции, съпоставими с големите сцени в региона.

