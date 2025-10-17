The Cure, Gorillaz и Моби идват в Пловдив за първото издание на PhillGood Festival

Световните музикални величия The Cure, Gorillaz и Моби са хедлайнерите на най-новия фестивал в България - PhillGood Festival, който ще се проведе на 17, 18 и 19 юли 2026 г. на Гребната база в Пловдив. На специално събитие организаторите от Fest Team обявиха грандиозната новина, правейки изключително сериозна заявка за музикално събитие от световна величина. Билетите за фестивала влизат в продажба на 20 октомври в 11 ч. на Ticketstation.bg на цени от 120 лв за еднодневени пропуски, тридневни билети на цена 240 лв. и ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.

Очаква се обявяването на още артисти, които да завършат целия лайнъп на фестивала. Важно е да отбележим, че PhillGood Festival 2026 ще се случи точно седмица преди вече традиционния метъл фест Hills of Rock, при това на същата локация.

Мечтани хедлайнери

Минути след обявяването на голямата новина, в официалните профили на The Cure излезе и потвърждението. Сега меломаните очакват с огромно нетърпение първия концерт на английската банда в България.

Създадена в Кроули, Англия, през 1976 г., първоначално под името Easy Cure, в момента The Cure е водена от единствения постоянен член, фронтмен и китарист Робърт Смит. Бандата придобива популярност с пост-пънк и ню уейв звученето си в края на 70-те и началото на 80-те години. По-късно става влиятелна в готик рок жанра с по-мрачната си, по-меланхолична музика, като същевременно издава и по-поп ориентирани сингли, демонстрирайки разнообразен звук, който се е развил през многобройните промени в състава на групата. Последният албум на The Cure - "Songs of a Lost World", излезе в края на 2024 г. след 16-годишна пауза.

В дните преди официалното обявяване на фестивала, феновете вече бяха познали, че единият хедлайнер ще бъдат симпатягите от Gorillaz, водейки се от "подсказките" на организаторите и факта, че само преди няколко дни от групата обявиха концерт в Атина (макар и в различен месец от датата в България).

Gorillaz е британска група, създадена през 1998 г. от музиканта Деймън Албарн и художника Джейми Хюлет, в която участват четири анимирани членове: 2-D, Мърдок Никалс, Нудъл и Ръсел Хобс. Групата е известна с музиката си, съчетаваща различни жанрове, като алтернативен рок, хип-хоп, електронна и други стилове, както и с уникалната си концепция за използване на анимирани герои в музикални клипове, интервюта и др. От дебюта си през 2001 г. Gorillaz постига световен успех и издава множество албуми. Нямаме търпение да ги чуем и в Пловдив догодина!

Легендарният Моби се завръща в България след 15-годишна пауза - през 2011 г. бе част от вече несъществуващия фестивал Spirit of Burgas. Сега, след по-малко от година, ще го чуем и видим отново на българска земя, за да отбележим заедно първото издание на PhillGood Festival.

Моби, чието истинско име е Ричард Мелвил Хол, е американски музикант, диджей и активист за правата на животните. Той придобива международна известност с албума си "Play" от 1999 г., който се продава в милиони копия и е лицензиран за многобройни реклами. Някои от най-големите му хитове са "Porcelain" и "Natural Blues". В последните години активно се посвещава на каузата за правата на животните, а музиката вижда като свое убежище.

Първото издание на PhillGood Festival в Пловдив ще бъде на 17, 18 и 19 юли, а билетите влизат в продажба от понеделник, 20 октомври в 11 ч. на Ticketstation.bg.