Войната в Украйна:

The Cure, Gorillaz и Моби идват в Пловдив за първото издание на PhillGood Festival

17 октомври 2025, 09:24 часа 400 прочитания 0 коментара
The Cure, Gorillaz и Моби идват в Пловдив за първото издание на PhillGood Festival

Световните музикални величия The Cure, Gorillaz и Моби са хедлайнерите на най-новия фестивал в България - PhillGood Festival, който ще се проведе на 17, 18 и 19 юли 2026 г. на Гребната база в Пловдив. На специално събитие организаторите от Fest Team обявиха грандиозната новина, правейки изключително сериозна заявка за музикално събитие от световна величина. Билетите за фестивала влизат в продажба на 20 октомври в 11 ч. на Ticketstation.bg на цени от 120 лв за еднодневени пропуски, тридневни билети на цена 240 лв. и ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.

Очаква се обявяването на още артисти, които да завършат целия лайнъп на фестивала. Важно е да отбележим, че PhillGood Festival 2026 ще се случи точно седмица преди вече традиционния метъл фест Hills of Rock, при това на същата локация.

Мечтани хедлайнери

Минути след обявяването на голямата новина, в официалните профили на The Cure излезе и потвърждението. Сега меломаните очакват с огромно нетърпение първия концерт на английската банда в България.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Създадена в Кроули, Англия, през 1976 г., първоначално под името Easy Cure, в момента The Cure е водена от единствения постоянен член, фронтмен и китарист Робърт Смит. Бандата придобива популярност с пост-пънк и ню уейв звученето си в края на 70-те и началото на 80-те години. По-късно става влиятелна в готик рок жанра с по-мрачната си, по-меланхолична музика, като същевременно издава и по-поп ориентирани сингли, демонстрирайки разнообразен звук, който се е развил през многобройните промени в състава на групата. Последният албум на The Cure - "Songs of a Lost World", излезе в края на 2024 г. след 16-годишна пауза.

В дните преди официалното обявяване на фестивала, феновете вече бяха познали, че единият хедлайнер ще бъдат симпатягите от Gorillaz, водейки се от "подсказките" на организаторите и факта, че само преди няколко дни от групата обявиха концерт в Атина (макар и в различен месец от датата в България).

Gorillaz е британска група, създадена през 1998 г. от музиканта Деймън Албарн и художника Джейми Хюлет, в която участват четири анимирани членове: 2-D, Мърдок Никалс, Нудъл и Ръсел Хобс. Групата е известна с музиката си, съчетаваща различни жанрове, като алтернативен рок, хип-хоп, електронна и други стилове, както и с уникалната си концепция за използване на анимирани герои в музикални клипове, интервюта и др. От дебюта си през 2001 г. Gorillaz постига световен успех и издава множество албуми. Нямаме търпение да ги чуем и в Пловдив догодина!

Легендарният Моби се завръща в България след 15-годишна пауза - през 2011 г. бе част от вече несъществуващия фестивал Spirit of Burgas. Сега, след по-малко от година, ще го чуем и видим отново на българска земя, за да отбележим заедно първото издание на PhillGood Festival.

Моби, чието истинско име е Ричард Мелвил Хол, е американски музикант, диджей и активист за правата на животните. Той придобива международна известност с албума си "Play" от 1999 г., който се продава в милиони копия и е лицензиран за многобройни реклами. Някои от най-големите му хитове са "Porcelain" и "Natural Blues". В последните години активно се посвещава на каузата за правата на животните, а музиката вижда като свое убежище.

Първото издание на PhillGood Festival в Пловдив ще бъде на 17, 18 и 19 юли, а билетите влизат в продажба от понеделник, 20 октомври в 11 ч. на Ticketstation.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Gorillaz фестивали концерти Моби The Cure PhillGood Festival
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес