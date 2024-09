Съдят Майли Сайръс за плагиатство

Срещу Майли Сайръс е заведено дело за нарушаване на авторски права заради предполагаемо използване на песен на Бруно Марс в нейния хит "Flowers", спечелил "Грами". Хитът е за бившия й съпруг, за когото се говореше, че й е изневерил с Дженифър Лоурънс.

Още: Иск за 300 млн. долара срещу Майли Сайръс - за плагиатство

Според документи, получени от TMZ, компанията Tempo Music Investments, хит сингълът на Сайръс от 2023 г. има „много музикални прилики“ с баладата на Марс от 2012 г." When I Was Your Man". Според компанията, която притежава дял от авторските права върху песента на Бруно Марс, припевът, хармонията, мелодията, прогресията на акордите и текстът на "Flowers" са "умишлено взети" от песента от 2012 г. В същото време самият Марс не е посочен като ищец по делото, предава БГНЕС.

За тази песен 31-годишната Майли Сайръс получи първата си награда „Грами“, а албумът "Flowers" стана най-добрият албум на годината и победител в категорията „Най-добро соло поп изпълнение“: Той победи дори рекордите на Тейлър Суифт и Били Айлиш.

Още: Майли Сайръс е минала под венчилото?

Говори се, че песента "Flowers" е посветена на бившия съпруг на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт, с когото тя беше женена от 2018 до 2020 г. Пресата писа, че той е изневерил на Майли Сайръс с актрисата Дженифър Лоурънс. Видеото и текста бяха открити препратки към Лоурънс. Така например във видеото Майли Сайръс се появи в златна рокля от колекцията на „Ив Сен Лоран“ от 1991 г., която много прилича на роклята "Prabal Gurung", която Лоурънс носеше на премиерата на „Игрите на глада“ през 2012 година.