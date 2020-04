Виртуалният фестивал PlayOn Fest събира пари за битката с COVID-19

Warner Music Group анонсира първия по рода си виртуален музикален фестивал PlayOn Fest в подкрепа на фонда за борба срещу COVID-19 на Световната здравна организация (СЗО).

Като част от 3-дневно зрелищно събитие на живо, PlayOn Fest (24-26 април) обещава да покаже зареждащи изпълнения от световни сцени, включващи Coachella, Sydney Opera House, Lollapalooza, Apollo Theater, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Amphitheater, Rock In Rio, Global Citizen Festival, на феновете на музиката. Те ще могат да се насладят на изявите на любимите си артисти, сред които Бруно Марс, Coldplay, Green Day, Карди Би, Ед Шийрън, Джанел Монае, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, Давид Гета и други.Warner Music Group стартираха и предварителни продажби наВ допълнение, феновете ще бъдат насърчавани да даряват по време на 3-дневното събитие, като средствата ще подпомогнат работата на СЗО в битката с коронавируса.Суперзвездата Карди Би каза: "Не си губете времето! Включете се в PlayOn Fest от 24 до 26 април и ни помогнете да съберем пари за Световната здравна организация, за да подпомогнем фондовете срещу COVID-19. Благодаря на всички здравни работници, които помагат в спасяването на животи! Тъй като не мога да се кача на сцената сега, ще покажа партито си на Global Citizen Festival с надежда да изпратя любов и светлина на всички вас. Бъдете здрави!"