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Частични местни избори в цялата страна, в София избират районен кмет

14 юни 2026, 8:37 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
Частични местни избори в цялата страна, в София избират районен кмет

12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. Вот се провежда и за кмет на район "Средец" в София. В 5 от селата - Долище, община Кърджали, Дедино, община Ардино, Бъдеще - община Стара Загора, Орешак - община Тополовград и Вратца - община Кюстендил - е издигнат само по един кандидат. Най-много са кандидатите за кмет на столичния район "Средец" - шестима.

До насрочването на частичния вот в района се стигна, след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му.

Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия "България може", Веселина Йорданова от "Възраждане", Георги Неделчев от "Български съюз за директна демокрация", Пламена Заячка – "БСП-Обединена левица" и Иван Търпоманов от партия "Свобода".

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Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машини, освен хартиени бюлетини, предава БНР. В село Гроздьово, община Долни чифлик, образованите секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подайва, Исперих.

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Гласуването е от 7 часа сутринта до 20 часа вечерта.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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