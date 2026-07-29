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Може да са шпиони: САЩ забраниха китайски хуманоидни роботи да се внасят в страната

29 юли 2026, 11:26 часа 714 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Може да са шпиони: САЩ забраниха китайски хуманоидни роботи да се внасят в страната

Американскита администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп забрани вноса на нови китайски хуманоидни и четириноги роботи, както и на нови китайски инвертори, използвани в соларни инсталации и центрове за данни. Причината е съображения за националната сигурност и необходимостта от защита на американската верига за доставки в областта на изкуствения интелект, предадоха Ройтерс и ДПА.

Федералната комисия по комуникациите (FCC) обяви мерките, които влязоха в сила незабавно. Те се отнасят само за модели, които все още не са получили разрешение за продажба в САЩ. Вече одобрените устройства могат да продължат да бъдат внасяни и използвани, но комисията запазва правото си да отнема издадени разрешения.

FCC смята, че устройствата с мрежова свързаност могат да създадат риск от шпионаж, кражба на данни, дистанционно управление и кибератаки срещу критичната инфраструктура на страната.

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„Тези устройства биха могли да създадат уязвимости във веригата за доставки, които да застрашат икономическата и националната сигурност на САЩ, както и да създадат риск за киберсигурността“, се посочва в изявление на комисията.

Председателят ѝ Брендан Кар заяви, че институцията ще продължи усилията си за защита на критичните американски вериги за доставки.

Засегнатите

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Американските власти определят като мобилни роботи устройствата с тегло над 2 килограма, които могат самостоятелно да се придвижват, да избягват препятствия и разполагат със сензори, мрежова свързаност и софтуер за автономна навигация. Определението може да обхване и някои усъвършенствани прахосмукачки роботи. Забраната не се прилага за стационарни индустриални роботи.

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Официални представители съобщават, че ограниченията имат за цел едновременно да ограничат рисковете за националната сигурност и да насърчат преместването на производството в Съединените щати.

Източник: iStock

Сред най-засегнатите компании вероятно ще бъде китайският производител Unitree, който според Counterpoint Research държи близо 1/5 от световния пазар на хуманоидни роботи.

Компанията наскоро беше включена в списъка на Пентагона с дружества, за които се предполага, че имат връзки с китайските въоръжени сили. Unitree също така използва най-новите чипове Blackwell на Nvidia като изчислителна платформа за своите роботи. От Nvidia заявиха, че данните, генерирани от роботите, ще се съхраняват в САЩ и че най-големите клиенти на Unitree са американски университети и изследователски институти.

Конгресменът Джон Муленар, председател на специалната комисия на Камарата на представителите по въпросите на Китай, приветства решението, като заяви, че то „защитава страната и укрепва националната роботизирана индустрия“.

Проблемът

Забраната обхваща и китайските инвертори, които преобразуват постоянния ток от фотоволтаичните панели в променлив ток за електроенергийната мрежа. Китайските производители, сред които Sungrow Power Supply и Huawei, са световни лидери в този сектор.

Според комисията свързаните към мрежата инвертори могат да бъдат използвани за събиране на данни или за дистанционно прекъсване на работата на критична инфраструктура. Ведомството посочва и опасенията, породени от киберкампанията Volt Typhoon, разкрита през 2023 г., при която свързани с Китай хакери са използвали компрометирани рутери при атаки срещу американска инфраструктура.

Китайското посолство във Вашингтон призова САЩ „да се вслушат в обективните и рационални гласове на бизнес общността“ и да прекратят действията срещу китайските компании.

От дипломатическата мисия предупредиха, че Пекин ще предприеме „всички необходими мерки“ в отговор на действия, които нанасят съществена вреда на китайските интереси.

Анализатори очакват хуманоидните роботи с изкуствен интелект да намерят широко приложение както в индустрията, така и в потребителския сектор, а надеждните инвертори да бъдат ключов елемент от бързо разрастващата се инфраструктура за центрове за данни в Съединените щати.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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