В драматичен клип 16-годишен спасява дете от чудовищни вълни (ВИДЕО)

Тийнейджър от Калифорния е обявен за герой, след като на видеозапис се вижда как спасява дете от опасни вълни на плажа. 16-годишният спасител, идентифициран от местните медии като Райдър, е в центъра на вниманието на националните медии след публикуването на клип, в който се вижда как той отказва да пусне детето, което се бори във водите на плажа "Сибрайт" в Санта Круз, съобщиха Fox News, NBC Bay Area и ABC 7.

Смята се, че детето, спасено при инцидента, е на около 10 години. Идентичността му не е оповестена публично. В съвместен пост в Instagram, споделен от Асоциацията на държавните спасители на Санта Круз, се вижда как Райдър прегръща детето с цялата си сила, за да не позволи на двамата да бъдат разделени от разбиващите се вълни около тях, някои от които достигат няколко метра височина.

Dramatic video shows 16-year-old lifeguard rescuing boy from powerful waves



Seabright State Beach in Santa Cruz was packed with people on Saturday afternoon when the surf suddenly turned violent.



A young boy was caught in the powerful waves.



A 16-year-old rookie lifeguard,… pic.twitter.com/bzg6mRpJGK — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2026

В един момент спасителят сякаш забелязва, че се приближава голяма вълна, и поема удара ѝ, преди и той, и детето да изчезнат под водата. "Вълните… не бих казал, че са били спокойни, но бяха такива, каквито бихте очаквали – с нормален ритъм и интензивност", заяви Скот Вандер Дюсен, който е бил свидетел на инцидента, според NBC Bay Area. "И тогава всичко се промени за миг. Това хвана много хора неподготвени. За съжаление, този млад мъж беше завлечен от вълните и отнесен за броени секунди", добави той.

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Още хора се втурват на помощ

На видеозаписа се вижда също, че още хора, намиращи се наблизо, се втурват към спасителя и малкото момче и правят всичко възможно, за да помогнат на тийнейджъра и детето, като ги държа, надявайки се да не бъдат отнесени още по-далеч.

Въпреки това ръководител на спасителите в държавните паркове на Санта Круз заяви, че не се насърчава други хора да помагат на професионалните спасители. "Оценяваме желанието им да помогнат, но често установяваме, че това води до още повече проблеми", казва служителят.

Детето е било прегледано от парамедици, след което е било предадено на родителите му, съобщи NBC Bay Area. А Райдър е похвален в социалните медии за усилията си да спаси човешки живот. "Този спасител заслужава публично признание и медал за заслуги за службата и смелостта си. Фантастично", написа един човек. Други призоваха за закони, които да признават спасителите в САЩ като лица, оказващи първа помощ, пише "People".

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