"Няма да търпим това отношение": БНТ изгони "кандидат-президента" Венцислав Ангелов-Чикагото

След като беше предупреден още преди да започне да говори да не използва обиди - иначе интервюто му в сутрешния блок на БНТ, на което има право според споразумение с националната телевизия поради законови указания, ще бъде прекратено, кандидат-президентът Венцислав Ангелов, известен с прякора си Чикагото, все пак не успя да изкара цяло интервю. Защо - защото използва думата "чиф*ти". Опитът му да се защити, че това означавало "хазартна мафия", а не обида към евреите, не беше приет - ОЩЕ: В студиото на БНТ: Кандидат за вицепрезидент се закани "да заличи" евреите и хората с гей ориентация

Преди интервюто да бъде прекъснато, Ангелов говори много как щял да забранява тайни общества, "сатанински" общества и че българската конституция е нарушена, властта не била в ръцете на народа, както трябва да бъде. Ангелов призна и, че е лежал в кипърски затвор, но не уточни за какво - каза само, че там се променил. Кой е Венцислав Ангелов, който се прояви при тегленето на номерата за президентските двойки в ЦИК, размахвайки примка за бесило - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ назад във времето: