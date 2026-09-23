Кандидат за президент развя бесило в ЦИК (СНИМКА)

Кандидатът за президент Венцислав Ангелов от ПП "Народна партия истината и само истината" развя бесило пред медиите по време на жребия в Централната избирателна комисия (ЦИК). Това се случи в мраморното фоайе в сградата, където освен ЦИК - се помещава и Народното събрание - една от най-важните институции в България, която по конституция е република с парламентарна форма на управление.

Видът на кандидатите

Кандидатът за президент Венцислав Ангелов носеше трънен венец на главата си по време на цялото събитие. А кандидатът му за вицепрезидент - определящия себе си за иподякон Атанас Стефанов беше облечен в расо и държеше кръст.

Поведението на кандидатпрезидентската двока

Поведението на двамата кандидати беше меко казано странно. Освен, че Ангелов развя бесило пред медиите, той цитира текстове от Библията след изтегляне на поредния номер на партията и се развика: "Анатема".

Жребият

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребий за поредните номера на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети и партии за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. ЦИК ще трябва след това да приеме нарочно решение, с което да утвърди поредните номера в бюлетината, изтеглени в жребия. Кой под кой номер е в бюлетината - вижте тук: Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината