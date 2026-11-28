Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев определи Бюджет 2027 като катастрофа за страната. Темата бе сред коментираните от него пред журналисти във Видин, предаде БНР. Според Асен Василев в бюджета за догодина директно е записано, че хората ще обеднеят. Още: Ще предложим ограничаване на щетите в бюджета, но това е малко като катастрофираме да не умрем, а да останем с тежки поражения

Пенсионерите ще останат бедни

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"Ръстът на доходите е 5% и то не за всички в държавната сфера и то не за всички, инфлацията през миналия месец е 6%. Ръстът на пенсиите е 7.8%, но 1 200 000 пенсионери ще остават под линията на бедност", посочи лидерът на ПП.

Така по думите на Асен Василев всеки месец 70 евро няма да достигат на хората.

Лидерът на "Продължаваме промяната" коментира и строителството на скоростния път Видин- Ботевград, средствата за който в бюджета за догодина са намалени.

"В момента сумата, която е изложена е 62 милиона евро и тя даже е намалена спрямо първия бюджет на господин Радев, когато беше 68 милиона евро."

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