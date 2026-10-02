В студиото на БНТ: Кандидат за вицепрезидент се закани "да заличи" евреите и хората с гей ориентация

Изключително грозна картина беше "нарисувана" в студиото на сутрешния блок на БНТ. Държавната национална телевизия дава трибуна на всички кандидати за президент и вицепрезидент с аргумент, че законът я задължава - и днес, 2 октомври, 2026 година, "трибуната" беше обсебена от уж иподякон Атанас Стефанов. Той е кандидат за вицепрезидент на Венцислав Ангелов. Кой е Венцислав Ангелов, който се прояви при тегленето на номерата за президентските двойки в ЦИК, размахвайки примка за бесило - ПРИПОМНЕТЕ СИ ОЩЕ назад във времето:

В студиото на БНТ Стефанов използва поредица от нецензурни думи, като започна с декларации срещу евреите и хората с гей ориентация. Той се закани, ако с Ангелов станат президент и вицепрезидент, да ги премахне и от обществените медии. Освен това, "майкопродавците" щели да работят в урановите мини, които пак щели да бъдат отворени. На въпрос къде в България има уранови мини, Стефанов не отговори, а повтори няколко пъти да не го прекъсват: "Не ме разконцентрирайте". В крайна сметка водещият Симеон Иванов напомни, че Българската православна църква не счита Стефанов за духовно лице и част от нейния клир. БПЦ заявява, че Атанас Стефанов е обикновен мирянин, който се самопровъзгласява за духовник и му е наложила забрана да носи църковни атрибути.

Случилото се поставя един много сериозен въпрос: Какво точно е законовото оправдание да се чуват в национален ефир такива думи и да се излагат такива гледни точки, в които омразата е най-малкият проблем? Факт е, че водещата на блока Христина Христова изкоментира всичко казано от Стефанов като лъжа, с изключение на това, че Господ Бог е упование.

Автор: Ивайло Ачев