"С избора на ВСС ние вече можем да пречупим трендовете в съдебната система и наистина можем да започнем реална съдебна реформа оттук нататък". Това заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев. Отговорността е неизбежна, подчерта той във връзка с избора на нов ВСС, като отбеляза, че не познава нито един от избраните. Още: Екимджиев алармира за обвързаности около "Осемте джуджета" и заплаха от рекет с компромати в новия ВСС

"Ние се опитахме да направим максимално открит механизъм. Направиха се изслушванията, бяха ясни всички кандидати, избрахме едната част от тях, като ние през цялото време поставяхме няколко ясни условия, главното от които беше да са чисти хора, които ще изведат цялата тази система напред", добави Кутев.

За него до последно не е било ясно дали ще има нов ВСС или не. По думите му съпротивата срещу това изобщо да има нов ВСС е била изключително мощна.

"Онези партии, които намериха мнозинство, за да променят Конституцията, не намериха мнозинство, за да изберат нов ВСС, а мносинството е едно и също. Промяна в Конституцията се оказа, че е възможно да направят, но не е възможно да променят ВСС, т.е. интересите за промяна на ВСС са по-големи в българското общество от тези за промяна в Конституцията. Ние успяхме да го преодолеем".

Хората във ВСС трябва да представляват независимата съдебна система и точно затова те трябва да бъдат избрани по пътя на някакъв диалог, обясни Кутев за необходимите 160 гласа, за да се случи изборът.

"Олигархията представлява това - тя представлява икономическа власт, която има политически измерения, която се намесва в съдебната. Ти можеш ли с избора на нов ВСС да утрепеш олигархията - не можеш, не е достатъчно, защото това е много мощно нещо и то затова е плод на разговори месеци и години наред. То ако беше лесно да го победиш, досега да сме го смачкали, ама не е", коментира депутатът.

Това, което правим с промяната на ВСС, е крачка, която дава възможности оттук нататък да се правят определени следващи - Инспекторат, главен прокурор и подобряване на работата на съдебната система, обясни той.

Според него досегашните държат същите компромати, а вероятно и повече.

ВСС вече има нов инструмент за съпротива

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"Досегашните, които са купували съдии, имат пари, за да ги купуват отново. Механизмът на натиск върху системата не се е променил, напротив - вероятно и ще се засили. Смисълът обаче на избора на новия ВСС е, че вече държавата има някакъв инструмент за съпротива. Сега дали този инструмент се окаже калпав - предстои да видим. Аз лично се надявам, че той няма да е калпав и ще сработи. Но за разлика от преди това, когато нямаше никакъв шанс и никакъв инструмент, с който се ремонтират отношенията на държавата срещу олигархията, в момента ние вече имаме. Имаме един нов ВСС, който е създаден с идеята да изработи едни по-независими органи в съдебна система, които зависят от него", допълни Кутев.

Запитан каква е гаранцията, че сградите няма да бъдат отново място, където ще се реши кой е следващият главен прокурор, Антон Кутев отговори. "Гаранцията на този етап може да бъде, според мен, управлението на "Прогресивна България" и лично Радев и това какво той ще свърши. В края на краищата тази отговорност в момента, в който гласува Народното събрание, става политическа отговорност", посочи той.

Според него вероятно и за главния прокурор ще се носи политическа отговорност. "Нашата намеса свърши с избора на ВСС. Оттук нататък от него зависи изборът на главния прокурор", каза още Кутев.

На премиера не може да бъде да му бъде повлияно на мнението, категоричен бе Кутев в коментар за влиянието на Николай Копринков и Пламен Узунов.

"Той чува, преценява и аз съм абсолютно убеден, че хората, които споменахте, не е вярно, че те имат влияние върху него. Те са от хората, които поднасят информацията. Винаги около един премиер има една среда, която филтрира информацията. Тази среда е много важна и тя е много влиятелна, точно защото тя е ситото, през което минава информацията, така че от тази гледна точка те имат влияние, но това е нормално. Един от проблемите на Румен Радев като премиер е в това, че той се опитва и засега успява в много голяма степен да контролира целия процес".

"Партията е на Радев и в момента той има правото да управлява това нещо, което е направил. Аз виждам логиката на много хора в тази партия в това да му помогнем да може да реализира успешно мандата. Не е безкритично. В края на краищата той взима решенията и решенията са му много смислени", коментира той.

За него Копринков е човек, който си върши работата.

В предаването "Политически НЕкоректно" депутатът от ПБ коментира и бюджета за следващата година. По думите му целият разговор за бюджета трябва да се гледа като разговор, в който правителството и финансовият министър преразпределят, а не определят - те не раздават пари. Всеки министър трябва да си обясни в сектора на кого дава и на кого не дава, смята той.

"Желанието е да вдигаме заплатите навсякъде и да се вдигат доходите. Това е и смисълът на държавното управление. Ние разпределяме обществения ресурс, т.е. става дума за едни пари, които по определени правила се събират от държавната власт и след това по определени правила се разпределят. Това, което ние правим в момента, е, че се опитваме да намерим балансите между всички граждани. Разбира се, всеки от гражданите иска да получи повече, но когато дадеш на единия повече, трябва да вземеш от другия или да дадеш на другия по-малко. Тук става дума за едни тежки баланси. Финансовият министър не дава, той разпределя. Той дава това, което е събрано преди това от самите граждани и той носи отговорност не само на тези, на които дава, а и на тези, на които не дава достатъчно. Затова този разговор с протестите е легитимен и той трябва да подлежи на оценка".

"Бъдещето е много просто нещо, изключително просто нещо за предвиждане. То се състои от миналото плюс сегашните ни действия, т.е. когато определям сегашните си действия, аз няма как да не стъпя на миналото - гледаш какво е било миналото, определяш сегашните си действия и това прави бъдещето", подчерта депутатът.

"Здравната реформа е проблем, образователната реформа е проблем, съдебната реформа е проблем и със сигурност има и няколко още, които са важни, защото най-вероятно трябва да се направи нещо с пенсиите и с осигурителните реформи и т.н. Аз не си представям, че има управление, което може да започне и да завърши и четирите споменати до тук", коментира Кутев.

И добави, че са започнали със съдебната реформа, защото тя е била най-належаща. Според него обаче другите ще са много по-сложни:

"Ако навлезеш в здравната реформа така, както тя трябва да се направи, трябва много да се разбута, защото наистина проблемите в системата са в корените ѝ. Не може да мине с профилактика в една такава здравна реформа, ако искаш да я направиш истински, а влезеш ли дълбоко в подобна реформа, моментално се сблъскваш с огромните пари".

В съдебната реформа имаме някакви крачки, които сме направили, предстои да придвижим и другите - и образователната, и здравната, декларира той и напомни обаче, че когато влезеш много надълбоко, там започва съпротивата:

"Нали си даваме сметка, че фармацевтичните дружества са толкова мощни, че голяма част от тези международни концерни имат многократно по-големи обороти от българския брутен вътрешен продукт, т.е. за тях ако решат да свалят едно правителство, е работа на 2 - 3 седмици да го направят. Т.е. политическата стабилност може да се окаже много измамна. Това не значи, че не бива да се борим за интересите на българите с големите корпорации. Напротив - трябва! Трябва обаче да се прави много внимателно, за да не се окаже, че тази битка ще завърши преди да е започната". На нас ни трябват дълбоки реформи, но те трябва да се направят много внимателно, много професионално, крачка по крачка, така че да доведат до резултат, а не до обикновени взрив, в който всичко ще се превърне в нищо накрая, категоричен бе депутатът от ПБ и увери:

"Нямам страх от сблъсъка с големите корпорации, но той трябва да се прави внимателно и професионално. Аз искам да го направим този сблъсък, но е важно да го направим както трябва".

Антон Кутев призна, че това, че партията му е взела 131 депутата не означава, че всички тези хора са гласували за ПБ.

"Голяма част от тях гласуваха за нас, за да не дойдат другите - съпротивата срещу другите беше много голяма част от тоя вот за нас. Дали в такъв случай при един следващ парламентарен вот, когато и да е той, ще има отлив от ПБ. Ако не им дадем нови основания да ни подкрепят, ще има отлив. Ние трябва да им дадем други основания, за да ни подкрепят отново. Ние трябва по друг начин да ги мотивираме, да им дадем нови светлини, нова визия за бъдещето и едва тогава те отново биха ни подкрепили. Това до този момент не се е случило. Нормално е в момента да има някакъв отлив от доверието", каза още Кутев.

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