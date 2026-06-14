Кабинетът "Радев":

"Няма сектор, в който да няма безсрамни заплати": Росен Христов говори, заплатата му не била такава. Хвалба и за "Боташ"

14 юни 2026, 9:37 часа 881 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
"Няма сектор, в който да няма безсрамни заплати": Росен Христов говори, заплатата му не била такава. Хвалба и за "Боташ"

Сумата не е голяма, не бива да сме на държавна хранилка, както каза Асен Василев – може би по негово време е било така. Това заяви бившият енергиен министър Росен Христов по въпроса със своето възнаграждение, който сега застана начело на ДКК – той увери, че изобщо не гледал заплатата като основание да поеме поста, защото печелел много повече в частния сектор. Припомняме, че заплатата беше обявена публично – 1770 евро. А Христов обобщи връщането си във властта с желание да се помага.

Милиони за правни услуги, авансови плащания по големи договори без банкови гаранции – това са неща, които алармират, че трябва да се направи една сериозна проверка. Моята задача не е да установявам виновници, а да предлагам решения – така Христов описа какво сега е ДКК. Трябва да се направи една пълна ревизия на всички дружества в структурата на ДКК, каза новият ръководител на комисията.

"Няма сектор, в който да няма (безсрамни заплати)", призна Христов, след като водещият на сутрешния блок на БНТ Георги Любенов му зададе въпрос дали навсякъде в държавната администрация заплатите са нечувани. Попитан дали и правителството, в което той беше служебен енергиен министър, е било управление на хаос, Христов отговори така: "Не може министър и министър-председател да правят каквото си решат. Когато парламентът ти задава хаотична рамка, ти действаш хаотично. В мътна вода риба се лови – много хора се възползваха за лично обогатяване", каза той.

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Управленски поглед

СНИМКА: БГНЕС

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"Тя истината ще се види, когато този договор с "Боташ" сега заработи" - така Росен Христов, по чието време като министър подписахме договора с турската държавна компания. Той увери, че нямало да се стигне до поевтиняване на договора в замяна на концесия за строеж на АМ "Черно море" например. Хората мислят мащабно, трябва и ние така, настоя бившият служебен енергиен министър – ОЩЕ: Договорът с "Боташ": Плащаме по 1 млн. лева дневно за нещо, което не можем да ползваме

"Като е на печалба, това не означава, че е добре – означава, че не е на загуба" - знаменити думи на Христов за ВЗМ Сопот, като видя трудности в предприятието, защото се търсят все по-модерни оръжия, докато „ВМЗ Сопот работи с по-стари концепции“. А защо не произвеждаме модерни На въпрос дали предприятието изнася най-много за Украйна, отговорът беше: "Не съм вникнал в материята", с уточнение, че не знае още дали информацията е държавна тайна, утре (15 юни) щяло да има заседание на Съвета на директорите. "Лично аз обичам първо да прегледам нещата и после да го твърдя пред медиите", каза още той.

Христов добави, че идеята на правителството било да търгуваме с оръжие с Украйна, но нямаме повече какво да дарим – ресурсът ни е изчерпан.

Росен Христов смята и, че някой някъде използва дупки в законодателството за прекомерно обогатяване – той визираше като пример млечните продукти.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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