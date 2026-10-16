Обходът на Кресна трябва да е готов до края на следващата година

По редица участъци на магистрала "Струма" се работи активно след дълъг период на забавяне. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков в ефира на Нова телевизия. Той съобщи и че вече е одобрен подробен устройствен план за участък извън Кресненското дефиле, а за друга част са започнали отчуждителни процедури. "Обходът на Кресна по договор трябва да бъде завършен до края на следващата година. Надявам се строителите да завършат по-рано. Знаете, че лично бях и на инспекция. Строителството върви", увери той.

ОЩЕ: "Спряхме кранчето": Иван Шишков отвърна на ДПС и освети схема с пътни анекси за милиони

Министърът призна, че окончателно решение на трафика в района може да има едва след изграждането на цялата магистрала. "Проблемът ще бъде решен, когато построим цялата магистрала. И проблемът изобщо на свързаността в България ще бъде решен тогава, когато построим тези 1000 километра магистрали, които нямаме", заяви той.

Софийското околовръстно

"Трябва да имаме споразумение със Столична община. Не са подписани споразуменията още от миналата година", каза Шишков относно въпрос за опасна фуга на Южната дъга на Околовръстния път. От Столичната община посочват, че ремонтът се бави заради неуредени отношения с АПИ. "Но ще я оправим", обеща министърът,

Той обясни, че откакто е регионален министър, е водил многократно разговори с предишния заместник-кмет по строителството и са работили добре. "Беше сменен. В случая смените в Столичната община се превърнаха в епидемия, но това е проблем на управляващите София“, коментира министърът.

ОЩЕ: "Фуги като кратери": Сигнал, че околовръстният път на София е на косъм да се разцепи

Той отрече да има конфликт между държавата и общината, но изрази недоволство, че столичният кмет не участва лично в разговорите.

Шишков съобщи, че е подписал заповед за одобряване на подробния устройствен план за последния участък от Околовръстното. За затварянето на целия пътен пръстен остават около 7 км. По думите му държавата ще поеме отчуждаването на по-голямата част от необходимите имоти, а Столичната община ще трябва да извърши процедурите за по-малка част от трасето, която навлиза в градските квартали и улици.

Министърът очаква в началото на следващата година да бъде обявена обществена поръчка за участъка, за който устройственият план вече е влязъл в сила. За последно одобрените около 2,5 километра предстоят допълнителни административни процедури и евентуални обжалвания.