"Фуги като кратери": Сигнал, че околовръстният път на София е на косъм да се разцепи

Софийският околовръстен път има откровено опасни участъци, а отговорните институции не взимат никакви мерки. Такъв сигнал подаде Ралица Статкова, публикувайки видео на отворилите се фуги на пътя.

Кадрите са от мостово съоръжение на оковръстния път в София в посока от Младост към Люлин.

"Това е мостът над Симеоновско шосе. Двете снадки/технологични фуги в този участък са в изключително трагично състояние. За съжаление аз всеки ден минавам по този маршрут, но едва днес успях да спра и да снимам /разбираемо е, защо карам само в лява лента/", пише Статкова.

Още: АПИ обещава по-малко трафик с нов план за движение при детелината на бул. "България"

Тя споделя, че умишлено не е изрязвала и коригирала видеото, "за да може да видите цялата картина". На видеото се виждат части от спукани гуми, тасове на автомобили, както и счупени и разместени капаци на шахти.

"Ще изтървете множеството "съкровища", с които е осеян пътят, по който вървях - части от спукани гуми, изобилие от изхвърчали тасове, ауспух, части от декоративни решетки, болтове и други", поясни Статкова.

"Обърнете внимание на стърчащите болтове, през които минават гумите на автомобилите, които се движат с поне 80 км/ч. Кой ще плаща тези гуми", попита Статкова.

Тя е заснела огромните отворили се фуги на пътното платно, което бива придържано единствено от все още удържащите напрежението снадки.

Още: ЕЦТП сезира Сарафов за детелината на бул. "България" и Околовръстното

"Надявам се някой служител да припознае отговорността, която е на дадената институция и да задейства необходимата процедура за оправяне на тази гротеска", коментира тя.

Потребители коментираха, че пътят е в това състояние от поне 2 години и заради този проблем там редовно стават катастрофи. Според тях ангажиментът за поддръжка е на АПИ, а сигнали са подавани многократно, но засега без резултат.