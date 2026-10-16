"Спряхме кранчето": Иван Шишков отвърна на ДПС и освети схема с пътни анекси за милиони

Нарушени са икономически интереси. Защото ние спряхме обществената поръчка за мантинелите за 1 милиард. Казахме, че няма да работим по този начин. Даже вече не работим с тези фирми. Дружеството „Автомагистрали“ започна да се подготвя да подменя само мантинелите. Закупиха машини, назначиха работници и включително закупиха малко количество мантинели от турска фирма. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков в ефира на Нова телевизия относно сигнала на ДПС до прокуратурата, в който се поставят въпроси за индексацията на договорите за мантинели по време на първото служебно правителство на Гълъб Донев.

ОЩЕ: Шишков: Магистралите ще са готови до 3 години, но ще плащаме на фирмите 5-6 години

Припомняме, че от партията твърдят, че приложената методика е довела до оскъпяване на договори с над 160%. Посочена е и фирмата „Юпитер 05“ ООД, като се настоява за проверка на обществените поръчки.

Шишков отхвърли обвиненията срещу себе си и заяви, че според него реакцията на ДПС е продиктувана от засегнати финансови интереси. „Странно е, но, разбира се, има логика - нарушени са икономически интереси, защото спряхме обществената поръчка за мантинелите“, поясни той.

Шишков обясни, че става въпрос за шест района, за които са сключени договори след обществени поръчки, проведени по време на правителството на Кирил Петков. "Има шест участъка, за които са подписани договори за мантинели. Нека е ясно, че търговете и конкурсите са правени по времето на правителството на Кирил Петков, не по наше време. Да, подписани са договорите, но по приключили процедури“, поясни региналният министър.

ОЩЕ: Шишков проговори за внезапната оставка на шефа на "Автомагистрали"

Той добави, че впоследствие са подписвани допълнителни споразумения към договорите - през 2024 г., 2025 г. и началото на 2026 г. После по тези договори започват да се подписват анекси, като това става през 2024, 2025 и съвсем в началото на 2026 г. "От кого са подписани на практика? От всички тези други правителства, които са били след нас", заяви Шишков и отправи критики към партиите, участвали в конституционните промени.

По думите му в три от общо шестте района стойността на договорите е била надвишена с повече от 50%. Уточни и че първоначално за всеки от районите е била предвидена сума от приблизително 50 млн.

Министърът допусна и възможна връзка между тези средства и изнесените данни за плащанията за полети, но добави, че това е негово предположение, а не факт. "Платеното може би е отишло там, където са установени парите с полетите. Така предполагам", каза Шишков.

ОЩЕ: Прокуратурата проверява мантинелите на "Хемус"

Попитан за фирма „Юпитер 05“ ООД в сигнала на ДПС, той отговори, че не знае коя фирма му размахват. "Не съм слушал внимателно коя фирма е. Разбирате ли, всичко това, което говоря в момента – колкото повече говорим по темата, толкова повече факти излизат. Проблемът става все по-голям“, коментира той.

Шишков се надява да се стигне до търсене на наказателна отговорност и добави, че документите са подписвани от тогавашните ръководители на Агенция „Пътна инфраструктура“.