Пети вариант за служебен премиер: Йотова чу още едно "да" от Сметната палата

"Ясно казах на президента - да, приемам. Това, което заявих и на изслушването си като зам.-председател на Сметната палата. Потвърдих отново това свое решение. Не бягам от отговорност". Това обяви заместник-председателя на Сметната палата Силвия Къдрева след края на разговорите си с президента Илияна Йотова по процедурата за съставяне на служебно правителство и избор на кандидат за служебен премиер от т.нар "домова книга".

Къдрева все пак отчете, че е редно да се изчака решението на президента. "Няма предложение към мен. Това са изискванията по норматив в рамките на 7 дни да се изпълни мандат - изключително трудна задача, защото не познаваме тази дейност. За всеки от кандидатите ще е трудно", подчерта тя.

По-рано в петък президентът Йотова получи съгласие и от председателя на Сметната палата и бивш служебен премиер Димитър Главчев, както и от колегата на Къдрева - другия заместник-омбудсман Маргарита Николова. В отговор на въпроса дали Главчев си спомня как се е справило неговото служебно правителство с организацията на последните предсрочни парламентарни избори, той подчерта, че "да се прехвърля вината за организацията на вота на служебния премиер, е невежество".

Припомняме, че Конституционния съд касира частично вота, организиран от кабинета "Главчев 2", вследствие на което цяла нова парламентарна група - тази на "Величие" - влезе в 51-ото Народно събрание месеци след изборите. Честността и прозрачността на вота бяха оценени като нищожни.

Иначе в петък президентът Йотова проведе последните си консултации с потенциалните кандидати за премиер по процедурата в чл. 99 от Конституцията. По този начин окончателно държавният глава чу пет пъти "да" за заемане на поста - от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, от заместник-омбудсмана Мария Филипова, както и от бившия служебен премиер Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.