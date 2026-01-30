Войната в Украйна:

Пети вариант за служебен премиер: Йотова чу още едно "да" от Сметната палата

30 януари 2026, 14:17 часа 412 прочитания 0 коментара
Пети вариант за служебен премиер: Йотова чу още едно "да" от Сметната палата

"Ясно казах на президента - да, приемам. Това, което заявих и на изслушването си като зам.-председател на Сметната палата. Потвърдих отново това свое решение. Не бягам от отговорност". Това обяви заместник-председателя на Сметната палата Силвия Къдрева след края на разговорите си с президента Илияна Йотова по процедурата за съставяне на служебно правителство и избор на кандидат за служебен премиер от т.нар "домова книга".

Къдрева все пак отчете, че е редно да се изчака решението на президента. "Няма предложение към мен. Това са изискванията по норматив в рамките на 7 дни да се изпълни мандат - изключително трудна задача, защото не познаваме тази дейност. За всеки от кандидатите ще е трудно", подчерта тя.

Още: След провала си в последните избори - Главчев пак готов да управлява

По-рано в петък президентът Йотова получи съгласие и от председателя на Сметната палата и бивш служебен премиер Димитър Главчев, както и от колегата на Къдрева - другия заместник-омбудсман Маргарита Николова. В отговор на въпроса дали Главчев си спомня как се е справило неговото служебно правителство с организацията на последните предсрочни парламентарни избори, той подчерта, че "да се прехвърля вината за организацията на вота на служебния премиер, е невежество".

Припомняме, че Конституционния съд касира частично вота, организиран от кабинета "Главчев 2", вследствие на което цяла нова парламентарна група - тази на "Величие" - влезе в 51-ото Народно събрание месеци след изборите. Честността и прозрачността на вота бяха оценени като нищожни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Ако Главчев се съгласи за служебен премиер, това ще е по-голяма арогантност и от онази, която протестите свалиха от власт"

Иначе в петък президентът Йотова проведе последните си консултации с потенциалните кандидати за премиер по процедурата в чл. 99 от Конституцията. По този начин окончателно държавният глава чу пет пъти "да" за заемане на поста - от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, от заместник-омбудсмана Мария Филипова, както и от бившия служебен премиер Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Илияна Йотова служебно правителство служебен премиер Силвия Къдрева
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес