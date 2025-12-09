Проф. Константинов: При нови избори и партия на Радев, малките изчезват, с кого управляваме?

Контрапротести, организирани от „ДПС – Ново начало”, се проведоха в повече от 20 града в страната. Демонстрациите бяха в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“. Малко преди 20:00 часа приключи митингът в Кърджали, в който участваха кметовете на 7 общини. Те призоваха своите симпатизанти към подкрепа за стабилна държава. Кметовете заявиха, че имат нужда от стабилно управление, за да могат да реализират всичките проекти, които са предвидили в своите общини. Такива бяха и посланията в останалите 23 града.

“Етнически конфликт в момента очевидно няма и дано да остане така. Но това е една общност с психология, която ние не познаваме, а сме виждали до какво може да доведе. Тези хора все още имат чувството, че държавата ги потиска, те знаят какво се е случило с техните родители. Това е семейна травма”, смята проф. Михаил Константинов.

Според него не става въпрос за страхове, но не сме наясно какво става в тази общност. “Знам през какво минаха и знам колко е взривоопасно те да се почувстват потиснати от държавата си. Ние успяхме да интегрираме тези хора в максимална степен. Ако върнем процеса, ще бъде много неприятно”, обясни той.

“През последните години в страната настъпи много сериозна поколенческа промяна и тя е свързана включително и с турската общност в България. Това са хора, които имат гарантирани права и свободи, които са европейски граждани, които могат свободно да пътуват, които работят в Европа. Така че това, което виждаме в момента по улиците на София и големите градове, много скоро ще го видим като реакция и срещу самите елити вътре в рамките на ДПС”, обясни политологът Милен Любенов.

“Делян Пеевски заговори за дерибеи. Но мисля, че има младо поколение в общността. Дори във Facebook виждаме реакции от хора, които в миналото са били симпатизанти на ДПС, но в момента не приемат това, което Пеевски прави. Днес дори имаше оставка в Хасково от негов приближен”, коментира той.

Според проф. Константинов в момента гневът на хората е в резултат на неадекватното и надменно поведение на управляващите, което винаги се наказва. “Отдавна е забравен бюджетът като повод, а повечето хора се опасявам, че и не разбираха точно подробностите”. “Аз съм математик и се занимавам с прогнози. Представям си какво ще стане – пада правителството, не успяваме да излъчим ново. Рулетката минава и отиваме на избори - март, април, даже края на февруари теоретично. Идват изборите. Първо, те зависят от това влизат ли нови играчи или не. Ако влезе нов играч, той издърпва 50 мандата от сегашните партии. Политическият дребосък ще изчезне от терена. И имаме още един участник. С кого правят коалиция тези хора, които в момента смятат, че вятърът духа в техните платна? С никого”, смята той.

Според него, ако влезе проектът на Радев, ГЕРБ ще стои, макар и с по-малко депутати, а “ДПС-Ново Начало” даже с повече от сега, защото там ще има разпад в АПС. “Малките партии ги няма. С кого управляваме?”, попита проф. Константинов.

“Тази вълна носи потенциал повече хора да гласуват при едни евентуални предсрочни избори, които да се проведат в ранна пролет. Защото виждаме тази енергия колко е голяма, това е национален протест, обхваща всички големи градове в страната. След протестите през 2020 година на първите избори на 4 април, които се проведоха 2020 година, излязоха пред урните над 3,3 милиона избиратели. Мисля, че при едни предсрочни избори в рамките на следващите 3-4 месеца можем да видим избирателна активност от 3,5 милиона души”, обясни Любенов.

“Твърде вероятно е да се появи нов политически субект, защото и през 2020 година видяхме какво родиха тогавашните протести и какво се случи през 2021 година. В сегашните опозиционни партии също има потенциал, но най-голямата заявка е от президента Румен Радев”, допълни той.

