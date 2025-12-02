Лайфстайл:

Бойко Борисов с първи коментар след протеста, заговори за избори

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с първи коментар след вчерашния масов протест срещу Бюджет 2026 в София и в много други градове на страната. Борисов оповести позицията си чрез Фейсбук страницата на своята партия.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", написа Борисов.

Припомняме, че по-рано днес премиерът Росен Желязков обяви, че проектобюджетът ще бъде изтеглен от парламента и изцяло преработен. На протеста снощи в центъра на София излязоха десетки хиляди, като проявата не мина и без ексцесии, за които мнозина обявиха, че са дело на специално изпратени провокатори, имащи за цел да опорочат проявата. 

Елин Димитров
