Спорт:

"Ние не сме хора на омразата": Ерол Мюмюн прати много поздрави на Кърджали от Пеевски

09 декември 2025, 20:03 часа 260 прочитания 0 коментара
"Ние не сме хора на омразата": Ерол Мюмюн прати много поздрави на Кърджали от Пеевски

"Ние не сме хора на омразата, ние не сме хора на разд9елението, ние не ходим по хорски и други централи, не ритаме врати, не обиждаме на етноси. Ние сме за единството, за братството, за силна държава. Това каза заместник-председателят на ДПС - Ново начало" и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн пред събралите се хора в Кърджали на митинг срещу омразата и в подкрепа на Пеевски и правителството. 

Припомняме, че до така наречените контрапротести се стига след най-масовите антиправителствени протести за последните десетилетия. Въпреки че Пеевски формално няма свои представители в кабинета, основните послания на демонстрациите бяха именно срещу него.

За стабилно правителство

Кметът на Кърджли попита хората дали искат стабилно правителство, а те му отвърнаха с положителни викове. 

След това последва въпрос дали искат стабилна България и хората отново потвърдиха. 

"Да отправим едно послание, един знак към цяла България, към всички, които ползват ДПС с негативни цели, една пълна подкрепа за най-добрия лидер, за лидера на ДПС - за човека, който показа в много кратки срокове как се прави политика, как се работи за хората, как се решават проблеми", каза още Мюмюн. 

Поздрави от Пеевски

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ерол Мюмюн прати поздрави на всички в Кърджали, като ги нарече сърцето и душата на ДПС.

"Специални поздрави от лидера г-н Делян Пеевски", каза Мюмюн. ОЩЕ: С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕА и СНИМКИ)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
протест Кърджали контрапротест Ерол Мюмюн ДПС ново начало
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес