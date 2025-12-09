"Ние не сме хора на омразата": Ерол Мюмюн прати много поздрави на Кърджали от Пеевски

"Ние не сме хора на омразата, ние не сме хора на разд9елението, ние не ходим по хорски и други централи, не ритаме врати, не обиждаме на етноси. Ние сме за единството, за братството, за силна държава. Това каза заместник-председателят на ДПС - Ново начало" и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн пред събралите се хора в Кърджали на митинг срещу омразата и в подкрепа на Пеевски и правителството.

Припомняме, че до така наречените контрапротести се стига след най-масовите антиправителствени протести за последните десетилетия. Въпреки че Пеевски формално няма свои представители в кабинета, основните послания на демонстрациите бяха именно срещу него.

За стабилно правителство

Кметът на Кърджли попита хората дали искат стабилно правителство, а те му отвърнаха с положителни викове.

След това последва въпрос дали искат стабилна България и хората отново потвърдиха.

"Да отправим едно послание, един знак към цяла България, към всички, които ползват ДПС с негативни цели, една пълна подкрепа за най-добрия лидер, за лидера на ДПС - за човека, който показа в много кратки срокове как се прави политика, как се работи за хората, как се решават проблеми", каза още Мюмюн.

Поздрави от Пеевски

Ерол Мюмюн прати поздрави на всички в Кърджали, като ги нарече сърцето и душата на ДПС.

"Специални поздрави от лидера г-н Делян Пеевски", каза Мюмюн. ОЩЕ: С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕА и СНИМКИ)